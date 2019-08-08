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Минпромторг просит 150 млрд руб. из бюджета на защиту автопрома от санкций

12:29 8.08.2019
Закрепить бампер - секундное дело © KM.RU, Кирилл Савченко
© KM.RU, Кирилл Савченко
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Минпромторг просит 150 млрд руб. из бюджета до 2025 года на защиту автопрома от санкций. Главной целью программы называется «нейтрализация воздействия внешнеполитических рисков» на автопром.

По данным “Коммерсанта”, Минпромторг уже разработал и направил на согласование в Минфин и Минэкономики концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома, в рамках которой и планируется направить эти 150 млрд руб. на развитие автокомпонентных производств. Интересантами называются группа ГАЗ Олега Дерипаски, КамАЗ, «Соллерс» и, по некоторым видам компонентов, АвтоВАЗ.

Данная идея вызвала скепсис со стороны других министерств, отмечают источники издания. В частности, в рамках обсуждения представитель Минэкономики говорил об отсутствии смысла инвестировать в устаревшие технологии.

В основу концепции лег запрос ГАЗа в правительство по поводу замещения их компонентной базы. Компания с 6 апреля 2018 года находится под санкциями США, очередная отсрочка их применения действует до 8 ноября. Позднее идея была переработана под потребности других российских игроков. По мнению одного из источников "Коммерсанта",  это попытка российских концернов, "прикрываясь санкционной угрозой, попросить денег из бюджета".

Темы: Автопром в России, Экономические санкции и эмбарго, Министерство промышленности и торговли РФ
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Комментарии читателей
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08.08.2019, 19:01
Гость: Гест

И как всегда "группа ГАЗ Олега Дерипаски" Только просит и просит
08.08.2019, 18:53
Гость: вообще то

а где они были раньше ? Ведь санкции уже не первый год . И есть ли вообще в России Автопром , который может выпускать авто без импортных комплектующих ? Ведь сборка из импортных комплектов, которая выдаётся за автопром , это на 100 % может быть остановлено в один день .Вспомните всеволжский " ФОРД".
08.08.2019, 17:29
Гость: SL

Какой автомобиль можно сделать, если в совете директоров ВАЗа, 80 х..ев, большиство из которых детки высокоставленных чинушек? Это просто бездонная черная дыра, пожирающая и пенсии и зарплаты и социальные программы россиян.
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