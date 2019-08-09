Сбербанк планирует купить 80 процентов акций «Союзмультфильма»

11:02

Сбербанк и «Союзмультфильм» планируют создать совместное предприятие. «Союзмультфильм» и Сбербанк обратились в правительство с просьбой поддержать покупку Сбербанком 80% ООО «Союзмультфильма» у одноименного ФГУПа.

Вице-премьер Антон Силуанов эту идею поддерживает, при условии, что у государства сохранится доля в 25% + 1 акция «Союзмультфильма», пишет Forbes. Права на интеллектуальную деятельность ФГУП «Союзмультфильм» должны остаться в собственности государства.

Планируется, что созданное совместное предприятие будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала изданию председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Инвестиции банка позволят киностудии выйти на международный рынок. «С нашей стороны мы собираемся перенести в СП несколько лицензий из «Золотой коллекции» (туда входят такие персонажи, как Винни-Пух, Умка, Карлсон, Чебурашка и другие - прим.ред.) на условиях роялти», — отметила она.

Юлиана Слащева объяснила, почему выбор инвестора пал именно на Сбербанк: он является двигателем серьезного развития инноваций и технологий в разных сферах, «а Герман Греф — настоящий визионер в этой области».