]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Сбербанк планирует купить 80 процентов акций «Союзмультфильма»

11:02 9.08.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Сбербанк и «Союзмультфильм» планируют создать совместное предприятие. «Союзмультфильм» и Сбербанк обратились в правительство с просьбой поддержать покупку Сбербанком 80% ООО «Союзмультфильма» у одноименного ФГУПа.

Вице-премьер Антон Силуанов эту идею поддерживает, при условии, что у государства сохранится доля в 25% + 1 акция «Союзмультфильма», пишет Forbes. Права на интеллектуальную деятельность ФГУП «Союзмультфильм» должны остаться в собственности государства.

Планируется, что созданное совместное предприятие будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала изданию председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Инвестиции банка позволят киностудии выйти на международный рынок. «С нашей стороны мы собираемся перенести в СП несколько лицензий из «Золотой коллекции» (туда входят такие персонажи, как Винни-Пух, Умка, Карлсон, Чебурашка и другие - прим.ред.) на условиях роялти», — отметила она.

Юлиана Слащева объяснила, почему выбор инвестора пал именно на Сбербанк: он является двигателем серьезного развития инноваций и технологий в разных сферах, «а Герман Греф — настоящий визионер в этой области».

Темы: Проблемы инвесторов и инвестиций, Сбербанк
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.08.2019, 15:24
Гость: ВонА зачем банки-для спекуляций

А мы-то думали...
09.08.2019, 14:42
Гость: грех

доверять чернозубому мессии( все, что вам демонстрирует этот савант-шизофреник, всего лишь телепатический гипноз, оперирование теорией вероятности и хорошее знание психики и физиологии человека
09.08.2019, 13:25
Гость: Интересно,

почему "Союзмультфильм" не желает приобретать акции Сбербанка? Неужели не уверен в надежности и опасается?
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.