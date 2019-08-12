Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за год

11:24

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%), сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования холдинга "Ромир".

Размер среднего чека сократился вместе со снижением общего объема повседневных расходов в июле. Так, единовременно на кассе россияне оставляли в июле порядка 546 рублей, что на 1,8% меньше, чем месяцем ранее, говорится в исследовании. Это самое низкое значение индекса с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 рублей.

Эксперты связывают происходящее с сезонным фактором. В конце лета падают цены на овощи и фрукты, кроме того люди собираются урожай на садовых и приусадебных участках и в личных хозяйствах.

