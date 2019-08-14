Безответственная власть обесценивает золотовалютные резервы

Экономист Юрий Болдырев комментирует новость о том, что Россия впервые за восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам.

Bloomberg сообщает, что по данным на июнь 2019 года золотовалютные резервы РФ увеличились до $518 млрд, что почти вдвое больше, чем четыре года назад. А у саудитов резервы, наоборот, сократились – до $527 млрд. Таким образом, Россия в недалеком будущем может обогнать Саудовскую Аравию и занять четвертое место по объемам золотовалютных резервов.

Фото с сайта Pixabay.com

По мнению зарубежного издания, это даже позволит Москве продавливать решения среди стран ОПЕК, с которыми решаются вопросы по объемам добычи нефти.

Эта новость, наверное, будет активно тиражироваться в федеральных СМИ как некая победа, но в этой истории слишком много "но", говорит экономист, экс-зампред Счетной палаты Юрий Болдырев. Он поделился своим мнением с Накануне.RU.

– Юрий Юрьевич, кажется, что большие золотовалютные резервы – это хорошо для страны, но нет ли подводных камней в этой истории с резервами?

– Во-первых, да, большие золотовалютные резервы – это хорошо. Во-вторых, важно, чтобы эти резервы были в золоте или сбалансированы так, чтобы не зависели от тех, кто выпускает валюту, в которой хранятся резервы. Длительный период у нас был дисбаланс – слишком много долларов. Сейчас он сохраняется, но уже в другом виде – у нас слишком много валюты тех, кто считает и прямо называет нас противником. Валюта противника в случае чего – это пустые бумажки. Это важно понимать.

В-третьих, золотовалютные резервы государства – это одно, а золотовалютные резервы Центробанка – это другое. У нас ЦБ как будто отдельная система, по большому счету, обществу никак не подконтрольная.

И в 2014 году огромные золотовалютные резервы, вполне сравнимые со всем объемом денежной рублевой массы, не помешали Центробанку взять и обрушить рубль в два раза без всяких на то оснований. При том, что главная конституционная функция ЦБ – обеспечение устойчивости рубля.

– А для чего вообще резервы Центробанку?

– Единственное назначение золотовалютных резервов Центробанка – это обеспечение устойчивости рубля. Но если при наличии золотовалютных резервов ЦБ может взять и безнаказанно обрушить рубль в два раза, то валютные резервы абсолютно теряют свой смысл.

– Как оцениваете сам факт, что Россия может обойти Саудовскую Аравию по объемам?

– Соревноваться с Саудовской Аравией – дело бессмысленное и абсурдное. У нас не "конкурс красоты" – у нас золотовалютные резервы Центробанка нужны для обеспечения устойчивости рубля. Но нет той устойчивости национальной валюты, которая сделала бы рубль притягательной для всех. Не в силу слабости золотовалютных резервов, а в силу произвола, коррупции и безответственности государственных властей, которые фактически контролируют Центральный банк, дают ему задания, а с виду – как будто позволяют ему быть независимым.

Что бы вы предпочли – огромные золотовалютные резервы и безответственную власть или ограниченные золотовалютные резервы, но ответственную власть? Я бы предпочел ответственную власть даже при ограниченных золотовалютных резервах.

– Отразится ли это как-то на бюджете, на экономической политике, на стабильности рубля?

– В условиях бесконтрольности и безответственности власти, к сожалению, надо сказать, что это не "у нас" большие золотовалютные резервы, а "у них". Что они будут с ними делать? Закупать дубинки, чтобы молотить нас даже за разрешенные митинги? Или дальше повышать пенсионный возраст? Что еще они будут делать, от нас не зависит – золотовалютные резервы к этому отношения не имеют.

У нас удивительная страна – как показал 2014 год, золотовалютные резервы не привязаны даже к устойчивости национальной валюты. Они не привязаны вообще ни к чему, кроме того, что они именно у них большие.

– Но вот зарубежные издания пишут, что это может позволить России продавливать решения среди стран ОПЕК…

– Это абсурдно. Такое давление имеет смысл только в том случае, если бы оно было направлено в противоположную сторону давлению США. Но сравниваться с США, выпускающими доллары, своими резервами в том числе в долларах – абсурдно и бессмысленно. Сравниваться с Европой, выпускающей евро, с наличием резервов в евро, абсурдно и бессмысленно. То есть это блеф.

– Вы говорите о безответственной власти, но если представить, что власть ответственна – что поменяется? Этим резервам найдут применение?

– Должен быть четкий норматив – какое количество резервов Центробанка нужно для обеспечения устойчивости национальной валюты, и эти резервы должны быть в критической ситуации брошены все без остатка на поддержание национальной валюты. Если бы было так – то прежде всего мы имели бы рубль, являющийся надежной, стабильной валютой, в которую все вокруг, начиная с украинцев, белорусов, казахов и так далее, вкладывали бы свои ресурсы. Держали бы их в рублях, а не в долларах и евро.

То есть главная задача золотовалютных резервов Центробанка – создание стабильной, надежной, устойчивой валюты. Именно этого, главного нет. Гражданам должно быть гарантировано, что они хранят деньги не в валюте под 0,5% годовых, а в рублях, например, под 6-7% годовых. И это надежно, абсолютно надежно с точки зрения сохранения покупательной способности денег.

А для предприятий, для организаций, для производства – все были бы надежно уверены, что оборотные средства их предприятий никто не обесценит, ведь Россия – страна, в которой можно было бы делать большой производительный бизнес. Вот это самое главное, во что они должны были быть вложены.

Наконец, оставались бы излишки. Излишки, конечно, могли бы быть вложены в какие-то государственные программы развития инфраструктуры – но уже где-то на 10 месте по важности. Самое главное – обеспечение надежной социальной валюты, которая сделала бы ее притягательной не как спекулятивный товар, а как товар абсолютно надежный для обеспечения сохранности накопленных ресурсов. Но этого в нашей стране нет.