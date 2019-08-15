Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти на 3,7%

12:15

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО «Гомельтранснефть Дружба». С 1 сентября 2019 года «с целью частичной компенсации недополученной выручки» тарифы будут увеличены на 3,7%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение ведоиства.

«Сокращение объемов транспортировки нефти во втором квартале 2019 года в связи с отказом ее приема нефтеперерабатывающими заводами Польши, Германии, Чехии и Венгрии из-за повышения концентрации органических хлоридов в российской нефти, привело к сокращению прогнозного объема выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 2019 год, что может привести к невыполнению необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы»,— сообщили в министерстве.

19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.