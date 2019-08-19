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Михаил Хазин. Пути спасения, или О либеральной сущности

12:08 19.08.2019 , Михаил Хазин

«Либералы так активно демонстрировали то, что именно они пишут «правила игры», что сегодня они для всех стали ответственными за отсутствие экономического роста»

Мой визит во ВШЭ (кстати, напомню, что я там ни слова не произнёс, поскольку совершенно было непонятно, для кого говорить; точнее даже, было понятно, чего от меня хотят и меня это не устраивало) вызвал довольно оживлённую реакцию, так что, скорее всего, нужно дать более развёрнутые пояснения.


Михаил Хазин. Фото с сайта khazin.ru

Частично я уже сказал о причинах, которые могли дать этим людям соображения, по которым они решили меня пригласить, но, судя по всему, требуются дополнительные рассуждения.

Начну я с того, что с 1991 года мы живём в некоторой среде, которую можно назвать бреттон-вудской, с финансово-экономической точки зрения (она определяет механизмы получения прибыли в большей части экономики, не связанной с государством), или либеральной, с точки зрения управленческой идеологии.

К слову, многие тут сетуют, что всё больше растёт роль государства в экономике. А это совершенно естественно, поскольку бреттон-вудская модель больше не генерирует прибыль на периферии (она и в центре системы уже не очень генерирует, но это компенсируется разными механизмами ограбления окраин, которые самим окраинам недоступны). И куда экономике деваться в такой ситуации.

Именно это обстоятельство, если что, и вызвало массовый протест против либерализма и падение рейтинга всех либеральных политических сил, от России до США.

Либералы так активно демонстрировали то, что именно они пишут «правила игры» (демонстративное хвастовство - это важная часть либерального мировоззрения, удовольствие не столько в самом потреблении, с точки зрения качества услуг замена одного айфона на другой не слишком большое достижение, сколько в демонстрации оного), что сегодня они для всех стали ответственными за отсутствие экономического роста. Соответственно, к ним и претензии.

Разумеется, в центре бреттон-вудской системы, в США, рост есть, но, опять-таки, всё понимают, что это заслуга Трампа, который перераспределяет в пользу США ту прибыль, которая ещё есть в мировой экономике. Ну и эмиссия в пользу бюджета играет свою роль.

Аналогично в Западной Европе, все понимают, что дело в поддержке со стороны бюджета (недаром выборы всё чаще выигрывают консерваторы, которые хотят усилить бюджетные инструменты для поддержания социальной экосистемы).

Ну, а у нас всё печально. Выживают только те компании и предприятия, которые так или иначе перераспределяют бюджетные деньги, то есть не относятся к бреттон-вудской системе. Ну так российские либералы эту часть экономики и контролируют только частично, почему они и стараются как можно сильнее её уменьшить, выводя доходы бюджета за рубеж. А вот всё, что живёт в мировой среде, умирает - и это общая тенденция (которую наши либералы только усиливают, поскольку они тупо исполняют инструкции МВФ, которые ввели у нас колониальную налоговую систему).

Теперь несколько слов нужно сказать о самих «либералах».

Де-факто, это - колониальная администрация, которая живёт здесь, но интересы представляет «их». Поскольку она живёт здесь, её статус «там» очень низок.

Авторитетом пользуются только формальные чиновники государства, за счёт авторитета самого государства и некоторого протокола межгосударственного общения. Личного авторитета у них нет никакого.

А вот внутри страны они много на что претендуют. И за много лет нахождения у власти они получили и продолжают получать миллиарды и десятки миллиардов долларов (не считая триллионов, которые они отдают в качестве дани «им», за политическую поддержку). И создали колоссальную систему аппаратной «круговой поруки», которая обеспечивает им спокойную и счастливую жизнь, куда более удобную, чем, например, у аффилированных с ними «силовиков», поскольку последние, например, в Майами поехать не могут, как и на Лазурный берег.

Но при этом они продолжают отвечать перед российской элитой за экономику и финансы. Пользуясь монополией на экспертное мнение (альтернативное мнение существует, но вне государственных институтов и потому в официальном обороте игнорируется), они создали виртуальную реальность о том, что экономический рост 2000-х - это их заслуга и вкупе с доступом в МВФ, Мировой банк и ВТО это обеспечивало им спокойное существование.

То, что этот доступ – прерогатива должности, а не принадлежности к либеральной команде, как понятно, особо не афишировалось. Хотя тот же Геращенко пользовался «там» куда большим авторитетом.

А вот дальше начались проблемы. Поскольку экономический спад продолжается уже более 7 лет и это создаёт проблемы всем, в том числе и тем чиновникам, которые до того вполне либералов любили, образовывали с ними «смешанные» браки и так далее, и тому подобное. Поскольку всё более и более ясно становится, что наши либералы  организовать экономический рост не могут и даже не могут договориться, чтобы от нас отстали с санкциями. А менять Путина никто не хочет, поскольку это точно риск больший, чем при Путине. При котором всегда можно тихо уйти в отставку. Или даже присесть на время, но денюжки всё равно останутся в семье.

И вот наши либералы попали в капкан: с одной стороны, политическая поддержка извне после прихода Трампа сильно сократилась (а для некоторых превратилась в свою противоположность). Друзья по управляющему классу, с которыми вместе пили, гуляли и даже роднились, начинают активно критиковать и требовать «что-то придумать», поскольку «иначе даже я ничего не смогу сделать».

Ну и, поскольку цинизма либералам не занимать, они отлично понимают, что и помогать-то не будут, поскольку «предать - это просто вовремя предвидеть опасность». Ничего личного, только бизнес.

И дочку с мужем — сыном либерала разведут, а сыну велят приказать жене, чтобы не слишком ходила к родителями-либералами, если хочет сохранить мужа и детей... В общем, нормальная такая ситуация, всё как три тыщи лет назад...

А самое главное - они и по формальному статусу отвечают за экономический рост. А руководство государства (ну, условный Путин) всегда было максимально прагматично.

Если корова даёт молоко, мы не будем разбираться, кто молодец, какая разница, Геращенко с Маслюковым сделали рост или Греф с Игнатьевым, если уж он есть. А вот если его нет, то корову нужно резать. И все заклинания тут бессмысленны, зарежут и всё. Все ещё и поаплодируют, поскольку мясо, шкуру и рога можно будет поделить.

И что остаётся делать нашим либералам? Ну, понятно, что «старшие» должны «сохранять лицо», а вот «вторым номерам» дали жёсткую команду: придумать, что можно сделать. Притом, что пока они не очень понимают, что модель изменилась. Пока они только поняли, что лидеры бреттон-вудской модели им уже не защита. Что в такой ситуации можно делать?

Обдумывать новую модель они не могут. Это быстро не получатся, мне понадобилось больше 10 лет чтобы перестроить мозги на отстраивание от текущей модели. А я, в общем, человек высоко пластичный, причём довольно в сложной ситуации живший, при которой не придумаешь, не поешь. Чего никак не скажешь о статусных либералах, которые уже давно живут в ситуации, при которой они в принципе не могут растратить те деньги, которые наворовали.

Значит, эту модель нужно получить (или, по крайне мере, видимость этой модели). Причём желательно, на халяву. В том числе и потому, что никак нельзя показывать, откуда эта модель пришла. Ибо нет ничего приятней для чиновников, чем заменять кадры на более свежие, которым можно платить меньше.

И я могу сказать теперь, после этого предисловия, для чего такое собрание, на которое меня пригласили. Одно из первых за 20 лет. И откуда такие вопросы. Всё очень просто: они хотят понять, кто им что может рассказать.

Фактически, это попытка собрать всех маргинализированных ранее персонажей (которые, частично в периферийных вузах, частично в академических НИИ, частично на пенсии, частично - вообще непонятно где) и понять, как их можно выдоить с точки зрения информации о том, как можно стимулировать нашу экономику.

Почему выбрали меня, а не, скажем, Кобякова или Григорьева? А потому что я, помимо всего, ещё и понимаю, как работает система государственного управления и поэтому мои советы обычно операционализированы. Кобякова и Григорьева они просто не поймут.

Знаете что самое смешное? Если сейчас бы был 2001-2002 год, я, наверно, что-то им сказал. Из ещё не исчезнувшей чиновной корпоративности. А сегодня я этого делать не буду.

Считаете, что я адекватен и компетентен? Назначайте меня вице-премьером по экономике или председателем ЦБ. Министром - только в случае создания министерства с нуля, при котором я буду лично набирать всех людей. Ваши люди мне не интересны. Не считаете? Ну, тогда я поехал на дачу, за грибами пойду. Или ещё куда. Никаких других вариантов не будет. Если хотите консультаций - платите деньги, как всё. По вашей таксе, чтобы с аванса можно было купить дачку на Рублевке.

Понятно, что этого не будет. Это просто невозможно, я не могу пройти в рамках внутренних процедур, как правительственных, так и либеральных, в рамках их элитных процедур. Даже если очень захочется, всё равно, это практически невозможно.

Время Чубайсов, которые могли принять решение волевым порядком, прошло, сейчас всё решает процедура, а я в её рамках абсолютно токсичен. И с одной стороны, и с другой. И не только я, кстати.

И что в такой ситуации они будут делать дальше? Скорее всего, будут придумывать варианты индивидуального спасения. Будут продавать, писать показания (как это делали отдельные олигархи несколько лет назад, только они ошиблись и писали против Трампа, когда нужно было писать за), умирать (как Эпштейн), прятать честно украденное... 

Времени на изменение модели у них уже нет. Ну а я буду сидеть с рюмкой коньяка у камина и с удовольствием за этим наблюдать. Ну а все остальные тоже будут ждать изменений, до которых осталось всего ничего.

Темы: Экономическая ситуация в России
Источник: «Хазин.ру»
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Комментарии читателей
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19.08.2019, 16:19
Гость: Европеец

Не считайте Хазина автоматически авторитетом а иногда и голову включайте.
Вот он пишет - консерваторы в Европе используют бюджетные инструменты для поддержания социальной экосистемы (перевод на русский язык - используют государственные деньги в экономике). Тут Хазин дает Запад в пример того как государство вкладывается в экономику.
...
И в следующем абзаце пишет, что «ну, а у нас всё печально».
И это «печально» обьясняет тем же самым, за что хвалил консерваторов «выживают только те компании, которые перераспределяют государственные деньги».
...
Из этого следует, что Хазин маленько не в себе ... или не умеет выразить свою мысль правильно.
...
Я Хазину помогу и не смотря но то, что я как бы в экономике болонка а он слон - выражусь точнее и понятнее :
...
- Хазину импонирует то, что государства в Европе вкладывают государственные деньги в развитие инфраструктуры для бизнеса, в регулирование дисбаланса рынка и удержание финансовой системы в более стабильном положении
- сетует Хазин на то, что в России государственные деньги пожирают фирмы а те фирмы, которые не присосались к бюджету - хиреют и государство им никак не помогает - потому и считает такое состояние вещей печальным.
19.08.2019, 16:05
Гость: World

Разные есть понятия и смысл в Западных обществах значения правые левые , либералы или еще какие.
Например в Финляндии - правые это почти что левые в нашем понимании
А левые это больше правые у нас. (в смысле негатива)
Так же в Швейцарии.
Во Франции значении правое - левые примерно как у нас.
У нас то же часто привычка которая въелась.
Скажем
Ты Прав или "борьба за правое дело. От слова Правда а не правая сторона или левая.
Поэтому разные правды. - видно хорошо в Скандинавии.
Правое и левое то же часто местами
По идее правые больше по названия должны быть социал - демократами .
Но у нас это и в некоторых других странах - правые это обозначения реакции (негатива)
19.08.2019, 15:59
Гость: Ибрагим

<<Вы совершенно не поняли что сказал Хазин и извратили что он думает на свой лад>>
Я вот точно не понял, что хотел сказать Хазин. Он хочет запретить частное предпринимательство? Он хочет стать министром? Он хочет сказать, что без него экономика России не сможет развиваться?
Я написал комментарий, в котором высказал свое мнение об этой статье Хазина. Модератор мой комментарий не пропустил. В том комментарии я сказал, что это не статья ученого-экономиста, это статья скандального мужика. Серьезные люди серьезные статьи в таком тоне не пишут.
О модерации. Что такое модерация? Модерация - это цензура? Нет, не цензура? Тогда почему не пропускаются кому-то неугодные комментарии?
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