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Минэкономразвития понизило прогноз курса рубля на 2019 год

09:02 27.08.2019
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Минэкономразвития пересмотрело в сторону понижения прогноз курса рубля на ближайшие пять лет, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу ведомства Максима Орешкина.

По новому прогнозу в 2019 году ожидается среднегодовой курс 65,4 рубля за доллар. Ранее министерство прогнозировало курс на уровне 65,1 рубля за доллар.

Прогноз среднегодового курса рубля в 2020-2024 годах также понижен. Минэкономразвития ожидает, что в 2020 году курс составит 65,7 рубля за доллар, а в 2024-м — 68,6 рубля.

Минэкономразвития также пересмотрело прогноз инфляции в 2019 году с 4,3% до 3,8%. Прогноз среднегодовой цены нефти марки Urals в 2019 году снижен с 63,4 доллара до 62,2 доллара за баррель.

Максим Орешкин также сообщил, что в 2021 году российская экономика может войти в рецессию и снизиться на 0,6%, если сохранятся текущие темпы роста потребительского кредитования. Министр назвал этот сценарий маловероятным.

В 2018 году курс рубля несколько раз резко снижался, в основном из-за новых санкций в отношении России. За предыдущий год доллар подорожал на 20,6%.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.08.2019, 14:39
Гость: Анекдот

Если к уху приложить пустой кошелёк , можно услышать, как в нём шуршит Правительство Российской Федерации.
27.08.2019, 13:25
Гость: Москвич

Особенно умиляет точность среднегодового прогноза курса рубля и доллара на 2024 год.
27.08.2019, 12:21
Гость: Уже был

один искатель дна.
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