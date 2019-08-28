На пороге Глобальной депрессии

Михаил Делягин: «Поймёт ли Китай, что США воюют с ним на уничтожение и сталкивают мир в Глобальную депрессию?»

Очередная новость с полей торговой агрессии США против Китая: Трамп объявил о своём желании продолжить переговоры. Это произошло после внезапного обещания Трампа с 1 сентября повысить пошлины на 300-миллиардный импорт из Китая не до 10%, а до 15% и с 1 октября вновь увеличить до 30% ранее уже поднятые с 10% до 25% пошлины на импорт в 250 млрд (то есть пошлины вырастут на весь импорт из Китая с учётом его возможного роста) и ответного обещания Китая увеличить пошлины на импорт из США на $75 млрд.

Фото с сайта wccftech.com

Трамп продолжает демонстрировать филигранные навыки памятной России по святым для либералов и кровавым для остальных 1990-м годам рэкетирской технологии «наезд — откат», давая мастер-класс современной политической войны.

Этот термин, введённый в Англии более века назад, в середине 1990-х был оформлен в США в виде концепции «гибридной войны» (затем в её изобретении обвинили Россию) и означает уничтожение врага всеми методами, кроме военных. Именно политической войной был сокрушён СССР, сегодня её мишень — Китай.

США привыкли навязывать «партнёрам» (на деле — сателлитам) наиболее выгодные для себя правила, побеждая в организуемой ими заведомо недобросовестной конкуренции. Но Китай начал побеждать их по их же правилам во всех сферах, и при Трампе США сменили метод, перейдя к демонстративному отказу от любых правил, доказывая свою исключительность безнаказанностью.

Желая «всего лишь» роста благосостояния, Китай незаметно для себя стал преградой их произволу — и потому в понимании их элиты (несмотря на её раскол, в этом консенсус сложился уже к 2009-му) подлежит уничтожению любым путём: как экзистенциальная, а не коммерческая угроза.

Торговая война призвана усиливать противоречия внутри китайской элиты и провоцировать в ней недовольство Си Цзиньпином (за то, что он не смог избежать конфронтации с США). Американские стратегические планировщики справедливо рассматривают его как исключительного лидера, глубоко понимающего долгосрочные процессы, и потому считают ослабление его позиций ключом к разрушению Китая.

Ключевая часть управленческой элиты Китая привыкла к прогрессу за счёт тесных связей с США и до сих пор находится в шоке из-за их ничем не спровоцированной агрессии. Для них это новая, неожиданная и непонятная ситуация. Развитие в условиях жёсткого столкновения с ключевым источником этого развития — нетривиальная задача, решение которой становится вопросом жизни и смерти.

Развязанную Трампом торговую войну нельзя рассматривать в отрыве от протестов в Гонконге, идущих под знамёнами США. Они обнажили мастерство, с которым США усугубляют внутренние противоречия Китая для их перевода в полноценный внутренний кризис.

Ведь в его приморских мегаполисах и даже в Пекине вырос тот же самый «финансово-офисный планктон», который бьётся сегодня на улицах Гонконга (в конечном счёте за его самоуничтожение как одного из финансовых центров мира). Подавление непримиримых врагов «китайской мечты» в Гонконге может вызвать вспышку (пусть и короткую) беспорядков и в других приморских мегаполисах Китая.

Наведение порядка в Гонконге пугает представителей богатых приморских регионов в китайской элите, так как может повредить их глобальному бизнесу даже без вероятных попыток прямой изоляции (вроде последовавшей за отказом Дэн Сяопина от аналога горбачёвской перестройки в 1989 году).

Но даже промедление с подавлением протестов ведёт к болезненной в китайской культуре потере лица представителей внутренних регионов Китая, включая и самого Си Цзиньпина.

В целом подавление «приморской фронды», полезное с точки зрения борьбы патриотов с вновь народившимися в Китае либерал-глобалистами (да и сам Гонконг сыграл свою роль и из жизненно важного инструмента развития Китая к старту протестов уже начал становиться ненужным конкурентом его новым экономическим центрам), может вызвать экономические (а значит, и социально-политические) потери, к которым пока не готов политический класс Китая, ещё не оправившийся от шока после внезапной для него агрессии США.

Впрочем, главное в политической войне, развязанной США против Китая, — то, что вне зависимости от исхода она обрушит мир в пучину Глобальной депрессии.

Ведь Трамп нападает лишь потому, что США больше не могут жить по собственным правилам: поддержание необходимого им притока капитала требует расширения хаотизации мира. Буш и Обама решали задачу обычными войнами. Невозможность бомбить Россию, Иран и Северную Корею вынудила Трампа перейти к политической войне.

Его поражение обрушит мир, основанный на долларе и произволе США, как и поражение Китая: он, как Атлант, после кризиса 2008-2009 годов держит на плечах своего спроса всю мировую экономику (даже замедление его роста до 4% разрушит её современную модель).

Поэтому, поддерживая Китай как товарища по сдерживанию глобального агрессора, Россия должна быстро готовиться к распаду мировых рынков на макрорегионы и срыву в Глобальную депрессию.