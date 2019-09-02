Как правильно пользоваться кредитами

22:30

берите кредит только на очень крупные покупки – типа автомобиля или квартиры

Кредиты стали очень популярны в последнее время и не только в России. Основное преимущество онлайн кредита очевидно – можно сразу осуществить крупную покупку, а расплачиваться потом. Банк же зарабатывает на процентах, которые ему регулярно капают. С распространением платежных терминалов платить за кредит стало ещё проще – не надо каждый месяц ходить в банк, поэтому кредиты стали ещё более привлекательными.

Однако в этой схеме множество подводных камней и они не замедлили проявиться. Хитрые российские банки мелким шрифтом стали включать в условия договора совершенно неприемлемые для заемщиков условия. Кроме того, пресловутые комиссии за выдачу кредита и прочие траты искусно маскируют реальную процентную ставку, которая в реальности может оказаться в два раза больше официально декларируемой. К счастью, в последнее время банки заставили с самого начала предъявлять заемщикам эффективную (реальную) ставку.

Надо отметить, что кредиты выдавались бездумно. Менеджеры банков словно соревновались – кто выдаст наименее обеспеченный кредит. Особенно это касается крупных магазинов электроники. Там можно было оформить кредит за полчаса, зачастую даже без подтверждения доходов. Результат проявился в массовых невозвратах кредитов. Многие банки уже плюнули на мелкие кредиты – выбивать его дороже, чем получить обратно и перепродали их различным конторам, у которых методы хотя и не криминальные, но тем не менее весьма и весьма сомнительные.

Поэтому совет – берите кредит только на очень крупные покупки – типа автомобиля или квартиры. Глупо брать кредит на телефон – накопить на него при желании можно за два-три месяца. Проценты по мелким кредитам и вовсе гигантские – вы просто не замечаете их в ежемесячных, достаточно мелких, платежах. Если уж вы решились взять кредит – то заранее выберите тот банк, с которым наиболее удобно расплачиваться – время у современного человека дорого.

И, конечно же, спланируйте свои доходы и расходы на время кредита. Не берите кредит с ежемесячным платежом, приближающимся хотя бы к половине вашей зарплаты. Случиться за год может всё что угодно, и вы можете оказаться не в состоянии расплачиваться с банком. Действуйте обдуманно и цивилизованно.