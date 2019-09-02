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РЖД планирует модернизировать железные дороги Монголии

08:56 2.09.2019
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РЖД намерена модернизировать Улан-Баторскую железную дорогу (УБЖД), являющуюся основным транспортным узлом Монголии. Об этом в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, «в двусторонних переговорах Россия уделяет внимание развитию транспорта, инфраструктуры и транзитного потенциала Монголии».

Развитие двусторонних отношений и сотрудничества с Монголией «является приоритетом внешней политики России в Азии», отметил Владимир Путин.

Советско-монгольское АО «Улан-Баторская железная дорога» было образовано 6 июня 1949 года, утверждено межправсоглашением СССР и Монголии. У сторон по 50%, с 2009 года российская доля находится в доверительном управлении у ОАО РЖД, пишет «Коммерсант»

Как выяснило издание, в июне Россия и Монголия сдвинулись с мертвой точки в переговорах о реструктуризации задолженности УБЖД перед монгольским правительством. Россия предложила списать часть долга, а остаток конвертировать в уставный капитал УБЖД в равных долях.

Темы: Железнодорожный транспорт в мире, ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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02.09.2019, 14:06
Гость: Ray Bloom

Китаю допомогались, теперь они хвост подняли и права качают.
02.09.2019, 10:10
Гость: Поднимем у себя цены, но монголам поможем.

Может сперва у себя порядок навести, прежде чем долги списывать. А то в одно время даже додумались в стране электрички отменить. Это был "большой" подарок пенсионерам и простолюдинам от наших мудрых чиновников.
Что то не припомню что бы России кто то долги списал, даже столетней давности.
Помогать нужно не материалами и деньгами, а специалистами, которым зарплату будет платить страна, в которой они собираются что то там строить. Можно помочь с подготовкой специалистов в наших ВУЗах по льготной оплате за обучение и проживание для них.
Любовь за деньги не купишь, но бюджет растранжиришь. Это с братками мы уже проходили, когда получив свое они поворачивались к нам пятой точкой.
02.09.2019, 09:05
Гость: Трезвый

вопрос. Почему Кремль не ведет переговоры с руководством Монголии о ее вхождение в ЕАЭС?
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