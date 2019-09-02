РЖД планирует модернизировать железные дороги Монголии

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РЖД намерена модернизировать Улан-Баторскую железную дорогу (УБЖД), являющуюся основным транспортным узлом Монголии. Об этом в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, «в двусторонних переговорах Россия уделяет внимание развитию транспорта, инфраструктуры и транзитного потенциала Монголии».

Развитие двусторонних отношений и сотрудничества с Монголией «является приоритетом внешней политики России в Азии», отметил Владимир Путин.

Советско-монгольское АО «Улан-Баторская железная дорога» было образовано 6 июня 1949 года, утверждено межправсоглашением СССР и Монголии. У сторон по 50%, с 2009 года российская доля находится в доверительном управлении у ОАО РЖД, пишет «Коммерсант».

Как выяснило издание, в июне Россия и Монголия сдвинулись с мертвой точки в переговорах о реструктуризации задолженности УБЖД перед монгольским правительством. Россия предложила списать часть долга, а остаток конвертировать в уставный капитал УБЖД в равных долях.