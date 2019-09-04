Орешкин назвал главные условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе

13:56

Главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России являются повышение доходов населения и рост производительности труда, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране", - цитирует министра ТАСС.

При этом он не стал говорить о возможных сроках сокращения рабочей недели. "Здесь важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения, и решать задачи поэтапно", - подчеркнул Орешкин.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, не исключил, что в будущем мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе.