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Орешкин назвал главные условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе

13:56 4.09.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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Главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России являются повышение доходов населения и рост производительности труда, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране", - цитирует министра ТАСС.

При этом он не стал говорить о возможных сроках сокращения рабочей недели. "Здесь важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения, и решать задачи поэтапно", - подчеркнул Орешкин.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, не исключил, что в будущем мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе.

Темы: Трудовое законодательство в России, Рынок труда и безработица в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.09.2019, 23:01
Гость: Ёлопукки

Стока награбили что пора заметать следы..
Ситуацию будут взрывать
Видно как власть усиленно раскачивает лодку
Потом хаос во время котрого концы в воду
04.09.2019, 17:54
Гость: Чо ж тут непонятного?

Для нанесения наибольшего вреда!
04.09.2019, 17:52
Гость: Тваюжмать!!!

А гастарбайтеры перекладывают бордюры с утра до темноты и 7 дней в неделю!!! Для них есть работа???!!!
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