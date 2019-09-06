ЦБ заявил о неготовности России к запуску новой пенсионной модели

18:38

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не видит готовности к внедрению в России новой модели накопительной пенсии - индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Данная система должна была модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.

«Мы не видим сейчас готовности внедрять эту систему (ИПК), и, на наш взгляд, тогда нужно сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы, в том числе на развитии добровольных пенсионных схем, пенсионных накоплений», - заявила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент РБК.

По ее словам, Минфин и ЦБ продолжают обсуждать, как именно развивать накопительный компонент пенсионной системы.

«Безусловно, мы за то, чтобы у нас развивался накопительный элемент в пенсионной системе, на наш взгляд, это важно для повышения благосостояния населения, для длинных денег», - отметила Набиуллина.

Напомним, в конце августа заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что Минфин и ЦБ публично представит новую концепцию накопительной системы на неделе со 2 по 8 сентября. По его словам, было принято решение отказаться от прежнего названия и новый законопроект разрабатывался на основе документа об ИПК с сохранением принципа добровольности для граждан при участии в новой системе. Отвечая на вопрос, как именно планируется переименовать ИПК, Набиуллина отметила, что «речь не идет о переименовании», а о неготовности внедрять эту пенсионную систему.

Напомним, система ИПК предполагает, что работающие россияне должны отчислять со своей зарплаты взносы на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер взносов в ИПК предполагалось постепенно увеличивать от 0% в первый год подключения к системе до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Накопления должны были быть собственностью граждан, а не государства.

За полностью добровольный принцип участия россиян в системе ИПК выступил президент Владимир Путин, и Минфин подготовил пакет законопроектов о введении ИПК с учетом полностью добровольного подключения к системе, говорили источники РБК. Однако против этого варианта категорически выступила Эльвира Набиуллина, предложившая отложить обсуждение ИПК на следующий год, отмечали два источника, близких к ЦБ.

При этом опрос, проведенный экспертами Левада-центра, показал, что 63% россиян не хотят делать дополнительные отчисления в НПФ на будущую пенсию.