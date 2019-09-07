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Минфин подготовил «гарантированный пенсионный продукт»

08:13 7.09.2019
Минфин
Министерство финансов © KM.RU, Алексей Белкин
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Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Проект закона уже направлен на согласование в Минтруд.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта:

- исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений;

- гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства;

- регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором;

- налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

В рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) накопления.

В ближайшее время планируется представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство.

Напомним, ранее Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не видит готовности внедрять сейчас в России систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая была призвана модернизировать замороженную с 2014 года накопительную часть пенсии.

Темы: Пенсионная реформа в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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07.09.2019, 13:40
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

В фильме "17 мгновений весны" вспоминается один эпизод. Когда связистка Кэт находится в госпитале к ней приходит страховой агент и говорит,что ее муж был застрахован и страховая компания готова ей выплатить страховку. И это во время войны! И вот немцам я верю, а Минфину не верю.
07.09.2019, 12:52
Гость: Путник

Причем с добровольного согласия.
07.09.2019, 12:18
Гость: Пенсионерка

Поверю, если чиновники тоже будут жить на этот продукт.
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