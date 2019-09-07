Минфин подготовил «гарантированный пенсионный продукт»

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Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Проект закона уже направлен на согласование в Минтруд.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта:

- исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений;

- гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства;

- регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором;

- налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

В рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) накопления.

В ближайшее время планируется представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство.

Напомним, ранее Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не видит готовности внедрять сейчас в России систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая была призвана модернизировать замороженную с 2014 года накопительную часть пенсии.