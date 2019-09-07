Минфин подготовил «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Проект закона уже направлен на согласование в Минтруд.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта:
- исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений;
- гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства;
- регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором;
- налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
В рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) накопления.
В ближайшее время планируется представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство.
Напомним, ранее Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не видит готовности внедрять сейчас в России систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая была призвана модернизировать замороженную с 2014 года накопительную часть пенсии.