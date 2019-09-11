Акции Сбербанка дешевеют – как отреагируют на это инвесторы?

12:07

Все эксперты в один голос дают позитивные прогнозы насчет дивидендов от российских банков

Так, например, цена на акции Сбербанка находится на пороге самой низкой стоимости с апреля этого года. По сегодняшним ценам акции приобретали инсайдеры.

В прошлом году в июне, привилегированные акции приобрела Чупина Юлия, которая раньше входила в правление Сбербанка. Согласно данным, опубликованным на сайте byRich, сумма сделки была равна 6,3 миллионам рублей, что составляет 191,5 рубль за акцию.

В начале этого года Олег Ганеев приобрел акций на 29,8 миллионов. Люди, которые имеют доступ к закрытым данным стали скупать акции сбербанка, однако нет ни одной сделки по продаже данных акций инсайдерами.

Средняя цена на одну акцию в сделках инсайдеров составила 189, 25 рублей, а на сегодня это является рыночной стоимость. Этих акций.

Преф от Сбербанка – это выгодное и прибыльное вложение на которое имеется позитивное прогнозирование. Многие аналитики считают, что в 2019 году каждая акция будет обеспечена доходностью в 9,2% по стандартным префам и в 10,5% по привилегированным префам.

Сам Сбербанк считает, что к концу года, его Payout ratio перевалит за 50%. Если прибыль компании составит 900 миллиардов, то каждая акция будет увеличена на 20 рублей.

А это означает, что любая привилегированные акции будут продаваться по 220-230 рублей за штуку. Кстати, префы наименее рискованное вложение, чем стандартные акции.

Сбербанк в прошлом году

Сбербанк обещал в прошлом году своим инвесторам довольно приличные дивиденды. Владельцы банка надеялось на то, что в 2020 году прибыль Сбербанка составит более триллиона рублей. За 2018 год банку удалось заработать более 830 миллиардов рублей.

Банк давно старался прийти к такой сумме сокращая рабочие места, меняя арендованные офисы на свои собственные, ликвидируя отделения и так далее.

Конечно, Сбербанк остается государственным банком и имеет обширную сеть отделений и огромный перечень услуг для населения, однако управление банка хочет, чтобы Сбербанк был таким же рентабельным, как и частные отделения других банков.

Антироссийские санкции напрямую коснулись Сбербанка России и притормозили рост экономики. К тому же банк напрямую коснулась инфляция. Когда Сбербанк озвучит точную сумму дивидендов, то можно будет оценить результат работы банка за прошлый год.