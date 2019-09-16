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Стали известны детали программы экономической интеграции РФ и Белоруссии

08:00 16.09.2019
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Россия и Белоруссия договорились о едином Налоговом кодексе и Гражданском кодексе на уровне Союзного государства, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на программу экономической интеграции стран.

Премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали "Программу действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства" 6 сентября, однако документ до сих пор не опубликован.

В программе идет речь о создании единого Налогового кодекса, Гражданского кодекса, унификации учета собственности, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и других положениях. С 2022 года планируется создать конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе.

Страны пока не решились вводить единую валюту или объединить эмиссионные банки. Тем не менее, они собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.

Программа никак не затрагивает государственное устройство России и Белоруссии, оборону, государственную безопасность, образование, здравоохранение и науку.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Союзное государство России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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16.09.2019, 15:07
Гость: такиминадо

Если объединяются две экономики, из которых одна находится под обширными международными экономическими санкциями, то и вторая автоматически влазит под них. А как иначе?
16.09.2019, 14:55
Гость: а они ещё и гражданские!

После переговоров с советником Трампа Дж. Болтоном Лукашенко заявил, что через два года Минск станет столицей США.
Остались вопросы - то ли Вашингтон переименуют в Минск, то ли в США появится 51-й штат - Беларусь, и столицу перенесут в Минск.
Как тебе такое, мистер Путин?
Лукашенко невменяемый правитель.У кого право подписи ? У особи мужского пола по фамилии Лукашенко ,родившегося в 1954году,когда родной его отец погиб на войне 1941-1945гг .Следовательно все его подписи являются не действительными.
Путин не лучше!Вечно опаздывающий , вечно обещающий, вечно решающий мелочные вопросы по испралению методички Некрасова:
"Барин вот приехал ,
Будет спортлото
Где один из миллиона
Получит к чаю ситичко или долото.
16.09.2019, 12:14
Гость: Ссссс!!!!!!

Ни Путин у себя,ни Лука в Минске не могут обеспечить нормального развития своих стран,и в этом они схожи.Различия у них в отношении к своим народам:Лука заботится,Путин плюет с верхней полки.
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