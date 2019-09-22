ЦБ открыто призвал увольнять русских и заменять их мигрантами

22:06

Такой откровенной антинародности в своих заявлениях у нас не было со времен «не впишутся в рынок» господина Чубайса

Центральный банк в своем докладе открыто и без лишних слов объяснил программу нашего «любимого» правительства с повышением пенсионного возраста, 4-дневной рабочей неделей и отменой советских законов.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Фото с сайта duma.gov.ru

Оказывается, все просто: из-за антисемейной политики 1990-х, когда слова «многодетные» и «бедные» стали синонимами, у нас спад демографии, и россияне стали слишком дорогими для оплаты труда. А потому надо всего-навсего сократить «неэффективных» русских и взять на их место крайне эффективных и дешевых мигрантов. Доклад ЦБ настолько откровенен, что даже в Госдуме сотрудников главного банка страны назвали сумасшедшими.

Процесс возврата в «святые 90-е» набирает в России обороты день ото дня. Недавно стало известно, что по рождаемости мы туда уже вернулись. Как сообщило государственное РИА Новости со ссылкой на мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС, суммарный коэффициент первых рождений составил в 2018 году 0,66 ребенка на женщину. Такой низкий показатель наблюдался в России лишь в 1999 году — на «дне» нисходящего тренда рождаемости. То есть наконец-то и на уровне государственных университетов и СМИ признали: у нас не «временный спад», «последствия Великой Отечественной», а самая настоящая демографическая трагедия — русские женщины перестали рожать, и страна вымирает.

Само собой, делать далее вид, что ничего не происходит, наверху больше не получится, рассказывать, как они помогают многодетным и стимулируют рождаемость, после данных Росстата, где каждый четвертый ребенок — 26% в стране — проживал в последние два года за чертой бедности. Из них 45% детей, или почти половина, живет на селе. Более половины — 52,2% — это дети из многодетных семей. При таком итоге работы правительства за последние семь лет — с 2012 года — рассказывать про то, как Медведев сейчас всех спасет, смешно. Да и никто уже не собирается, о чем пишет в своем докладе о денежно-кредитной политике как-бы-российский Центральный банк.

Для начала ЦБ РФ громко заявляет: нахождение нашей экономики в районе чуть ниже спины — это никак не вина самого ЦБ и его друзей-соратников по клубу Гайдара из правительства. Во всем виноват подлый народишко, который отказался плодиться и размножаться. По-умному это звучит так: «На среднесрочную динамику инфляции и рост экономики могут оказать влияние ожидаемые демографические тенденции. Продолжение сокращения численности экономически активного населения в ближайшие годы вследствие текущей возрастной структуры населения будет оставаться фактором, ограничивающим потенциальный темп экономического роста в 2020-2022 годах, даже с учетом положительного вклада от повышения пенсионного возраста».

Тут мы как бы согласны. В чем беда — понятно, теперь остается понять, что делать. Как вернуть нашим красавицам желание стать матерями? Понятно, что здесь должна быть большая социальная и информационная программа, не с эфемерным материнским капиталом, которым попробуй еще воспользуйся, и он то ли будет в будущем, то ли нет, а с реальными шагами вроде венгерских мер с кредитами на 20 лет под 3% и списыванием их за каждого новорожденного, льготами на семейные автомобили, созданием, а не разрушением детских клиник и далее, далее, далее.

И одновременно с этим институт нормальной семьи должен стать приоритетом в СМИ и интернет-порталах, финансируемых из госбюджета, то есть большей половины СМИ и двух третей крупных интернет-порталов, где вместо очередного «концерта» Собчак, порно-звезд и феминисток должны пропагандироваться совсем иные идеалы.

Впрочем, это если есть задача поднять рождаемость. Но тут беда, русские — крайне «неэффективный народ», ибо чем больше будут вымирать, тем меньше будет соискателей на вакансии, придется платить им бóльшие зарплаты, а этого допустить никак нельзя. В интерпретации ЦБ это звучит так: «Дефицит предложения на рынке труда может отразиться на динамике заработных плат и потребления домашних хозяйств, а также оказать повышательное давление на инфляцию».

Вот так, честно и откровенно: увеличение доходов народа для нашего Центробанка вещь не только недостижимая, но и крайне вредная, ибо портит им статистику по инфляции, а это в МВФ не любят.

Хуже того, русские «не эффективны» настолько, что помимо денег требуют медобслуживание и среднее образование для детей, да еще и про дороги с мостами заикаются, а это опять же расходы, зарплаты бюджетникам, дорожникам и строителям, а это «неправильные доходы», которые, как мы уже поняли, — вредны.

А ведь можно сделать все гораздо проще, если россиян убрать и заменить на тех, для кого жизнь в России будет сказкой. Ведь сколько у нас на планете таких мест: Республика Конго, Бангладеш, Центральноафриканская Республика, Ливия и дальше по списку.

В докладе так и пишут: смягчить влияние демографического фактора можно за счет повышения гибкости рынка труда, сокращения непроизводительных рабочих мест, а также иммиграции из других стран. «Влияние фактора демографии на потенциальный выпуск и инфляцию может быть смягчено в случае, если сокращение численности экономически активного населения России будет существенно компенсировано за счет повышения гибкости рынка труда, сокращения непроизводительных рабочих мест, а также иммиграции из других стран. При этом на миграционные потоки будет влиять не только миграционная политика Правительства, но и в целом привлекательность экономики России для иностранной рабочей силы по сравнению с другими странами».

Все, друзья, тут занавес и продолжительные бурные аплодисменты — такой откровенной антинародности в своих заявлениях у нас не было со времен «не впишутся в рынок» господина Чубайса. То есть, чтобы «не произошло повышение инфляции», в отсутствие которого у нас и так далеко не все верят, Центробанк предлагает сократить «непроизводственные» рабочие места.

Отлично, давайте наконец-то сократим чиновников всех уровней, а также всевозможные «кормящиеся» от них аналитические и экспертные агентства, от выводов которых волосы дыбом встают. Никто не против, если сократят работников кредитно-финансовой сферы. Но нет, о сокращении госаппрата, а также аппаратов губернаторов и районных глав не говорят — они ведь производят блага для себя и своих семей, как их сокращать?

Согласно учебнику экономики, в непроизводственную сферу входят также такие отрасли, как просвещение, здравоохранение и т.п., производящие специфические блага, называемые услугами, потребляемые непосредственно в процессе их производства. В непроизводственную сферу входит в частности так называемое духовное производство (производство духовных благ) — понятие, введённое Марксом для характеристики производства идей, знаний, представлений, художественных ценностей.

То есть ЦБ мило предлагает нам еще сократить врачей, учителей, работников Домов Культуры и прочих «ненужных граждан», которые только едят «дармовые госденьги», а на заводы набрать мигрантов из тех стран, для которых работа за минимальную оплату труда, дабы не повышать инфляцию, будет за счастье. А россияне не вписались в рынок и вымерли как мамонты. Росстат, к слову, уже и статистику переселения русских в учебники истории рассчитал.

Такой подход к будущему страны вызвал шок даже в Госдуме. «Да они там сумасшедшие! Они мыслят абстрактными категориями, крайне оторванными от того, что происходит на самом деле на рынке труда. Приток молодежи сейчас хоть и небольшой, но он наращивается. Если несколько лет назад на рынок труда приходило порядка 600 тыс. молодых людей в год, то сейчас порядка 800 тыс., и эта цифра будет увеличиваться где-то до 2027 года. Кроме того, само количество рабочих мест сокращается, что связано с технологическими изменениями. С 2011 года число рабочих мест сократилось на 5 млн. И только в прошлом году мы получили минус 450 тыс. рабочих мест. В этих условиях надо не искать, откуда взять дополнительную рабочую силу, чтобы плодить безработицу, а необходимо наоборот снижать пенсионный возраст, воспринимая его как метод увода с рынка ненужных на нем рабочих рук.

Бессмысленно говорить, что вы будете работать не пять дней в неделю, а четыре, но при этом вы будете работать не до 60 лет, а до 65. Отсутствует всякая логика в таких подходах. Более того есть ряд нюансов, которые такие подходы делают принципиально вредными. Например, задержка на рынке труда более пожилой рабочей силы предполагает, что в этих условиях нет движения по кадровой скамейке. А между тем в этом году на рынок труда они вывели дополнительно 2 млн человек в связи с повышением пенсионного возраста. При этом количество молодых людей, которые приходят на рынок труда, меньше, чем было бы при простом замещении, на 800 тыс. Проще говоря, допустим, у нас нет сокращения рабочих мест, у нас статичное количество рабочих мест — сколько нам нужно было бы рабочих рук? В этом году можно говорить о 1,1 млн, а они на рынок труда вывели 2 млн человек. И так будет ежегодно — из года в год», — прокомментировал доклад ЦБ депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

Он же открыто назвал причину, почему наши чиновники и госкорпорации так радеют за мигрантов. «Какие обстоятельства обеспечивают мотивацию работодателей для привлечения иностранной рабочей силы, а какие демотивируют работодателей по этому решению? Исследования показывают, что разница по заработной плате не такая высокая — она составляет 15-20% и поэтапно нивелируется. Главное, что экономит работодатель — это налоги, отчисления в Пенсионный фонд, медицинское страхование. Эти две категории представляют чистую дополнительную сверхприбыль компаний», — заявил депутат.

И все-то он сказал правильно, все умно и с цифрами — остается понять, где же эти радетели за людей были, когда законы правительственные принимались. Почему мы этого года назад не слышали, когда шло обсуждение пенсионной реформы? Впрочем, здесь вопросы, скорее, риторические.

Только не прав наш народный избранник — не сумасшедшие в ЦБ сидят и не оторванные от жизни. Просто он, возможно, полагает, что составители доклада думали о будущем россиян. А данное захватывающее чтиво если и писалось в России, то ярыми фанатами «плана Сороса», который активно его продвигает в ЕС и который уже снес несколько правительств и вызвал политический кризис в Европе.

Притом писалось под копирку с аналогичными выводами во Франции, Германии, Италии. Везде в подобных докладах указывалось, что население вымирает, стареет, и для удобства корпораций желательно, чтобы оно вымерло быстрей, а ему на смену пришли молодые, крепкие и неприхотливые ребята из Африки и Азии.

То же самое у нас говорил Кудрин, а теперь появился и официальный документ, в котором официально заявляется: ради увеличения доходов корпораций руководство пока только Центробанка предлагает медленно, но верно опустить страну до уровня Африки, а коренное население заменить на более «эффективное».