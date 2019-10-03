Что такое Эквайринг и зачем он юридическим лицам?

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Выбор оптимального для юридического лица эквайринга - задача не самая сложная

Эквайринг для юридических лиц - оптимизация бизнеса

Несколько лет российская власть занимается планомерным снижением оборота наличных денег в стране. Борьба с незаконным обналичиванием, стимулирование безналичного оборота денег, вынуждает юридические лица подстраиваться. Тут на помощь приходит эквайринг. Это безналичная оплата за товар с использованием услуг банка и спецоборудования.

По своей сути полезная функция для организаций и предпринимателей занимающихся торговлей. Принцип действия достаточно прост. Юридическое лицо заключает с банком, у которого самые выгодные условия эквайринга, например с vtb.ru, договор на открытие счета. Приобретает специальное оборудование для безналичных расчетов. В магазине, кассир делает запрос на операцию покупки через терминал, клиент прикладывает банковскую карточку и платеж попадает в банк на обработку. Как только средства поступают на счет предприятия, терминал выдает чек.

Плюсы применения эквайринга

Эквайринг избавляет юридическое лицо от некоторых неприятных моментов работы с наличностью. Вот только несколько основных плюсов:

- снижение расходов на инкассацию;

- значительное сокращение время покупки клиентом и отсутствие очередей;

- нет проблем с фальшивыми деньгами;

- приток новых клиентов в торговую точку, так как многие люди уже полностью получают весь свой доход на банковские карты. Развитие кредитных карт, банки выплачивают так называемый "кэшбэк" за безналичные покупки. Это возврат процентов клиенту на счет за безналичные операции. Людям выгодно и они стремятся покупать по карточкам максимум товаров и оплачивать услуги.

- для интернет-магазинов отсутствие возможности оплатить клиенту банковской карточкой товар, вообще грозит полной потерей клиентов и банкротством.

Правильный выбор эквайринга

Выбор оптимального для юридического лица эквайринга задача не самая сложная. Необходимо провести мониторинг банков и найти наилучшие условия для открытия и ведения счета. Банки предлагают и различные кредиты для бизнеса своим клиентам, круглосуточную поддержку, выгодные зарплатные проекты и многое другое. В зависимости от вида осуществляемой деятельности нужно выбрать:

- мобильный эквайринг (помощью смартфона)

- онлайн касса

- интернет

- стационарный (подходит для больших магазинов).

Изучив все моменты и выбрав наилучшие условия для Вашего бизнеса, с помощью эквайринга обязательно повысится прибыль и оптимизируются расходы!

