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Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

15:35 5.10.2019
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.

"В целом по итогам текущего года рост реальной начисленной заработной платы прогнозируется на уровне 1,5%. В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остается отрицательной (-1,3% за первое полугодие 2019 года) на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты. В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%", - цитирует ТАСС документ.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин летом заявлял, что в экономике РФ есть проблема закредитованности населения, которая "взорвется" в 2021 году.

Темы: Проблемы кредитов и кредитования в России, Экономическая ситуация в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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05.10.2019, 16:45
Гость: майк

С падением нефти до 10 долларов..
05.10.2019, 16:20
Гость: вваа

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