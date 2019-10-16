Где обменять порванные деньги

11:32

Каждый иногда обнаруживает в бумажнике порванные, заляпанные или потрепанные деньги

Большинство старается их не брать, но если уже такая банкнота попалась, то не надо ее сразу выкидывать. Даже купюры с серьезными повреждениями часто можно обменять, если знать, как это сделать.

Какие есть степени ветхости купюр, как их опознать?

Степень ветхости или повреждения купюры необходимо оценить, чтобы знать, как с ней правильно поступить.

Банковские служащие делят все несоответствующие нормам деньги на 3 категории:

• С незначительными повреждениями. В эту категорию попадают потерты купюры, а также деньги с небольшими пятнами от грязи, краски, масла. При этом изображения должны отчетливо просматриваться. Такие купюры полностью платежеспособны.

• С серьезными повреждениями. К этой категории относятся купюры, утратившие 45% от всей площади, изменившие окраску, потерявшие свечение в ультрафиолете, разорванные и склеенные деньги. Они сохраняют платежеспособность, но подлежат обмену.

• Утратившие силу платежного средства. Если сохранилось меньше 55% купюры, имеют отметки «Тест», «Образец». Эти банкноты не обмениваются, при обнаружении кредитными организациями подлежат изъятию и уничтожению.

Что делать с ветхими купюрами, можно ли обменять разорванную купюру и как ветхость сказывается на их ценности

Если деньги полностью платежеспособны, даже при наличии незначительных повреждений их можно использовать для оплаты товаров и услуг. Если появилась непредвиденная ситуация, нужны деньги, а они повреждены, вы можете оформить микрокредит за 15 минут через сайт займов, даже со смартфона.

При инкассации поврежденные банкноты выявляются, изымаются и заменяются новыми. Но гражданам об этом не надо беспокоиться.

Серьезно поврежденные банкноты обменять можно через банк. Владельцу достаточно обратиться в кассу кредитной организации. Банковские учреждения также являются единственной категорией организаций, где можно обменять порванные деньги. Они обязаны принимать все поврежденные купюры, определять степень ветхости и обменивать их.

На руках у жителей России имеются как российские денежные знаки, так и иностранные. Каждая валюта имеет особенности при обмене из-за ветхости.

Рубли

Рубли обменивают банки в обязательном порядке в силу закона. Можно ли обменять порванную купюру зависит от того, сохранилось хотя бы 55% площади или нет. Если вторая половина не утеряна, то проблем не будет. Аналогично обстоит ситуация с пятнами и другими повреждениями.

Если у сотрудника кассы возникают сомнения в подлинности купюры, то ее отправят на экспертизу. Проводят ее бесплатно. По результатам будет принято решение – обменять или изъять банкноту без возмещения ее номинала. Во втором случае клиенту выдадут акт. Экспертиза проводится ЦБ РФ и занимает от 2-5 дней до 1 месяца.

При обмене суммы до 15 тыс. рублей паспорт предъявлять кассиру необязательно. Комиссию за обмен не берут.

Евро

Единая европейская валюта активно используется россиянами при поездках в другие страны, а также как средство накопления сбережений. Но рассчитываться в евро на территории РФ нельзя. Если купюра вызывает сомнения, то можно поступить 3 способами:

• Дождаться поездки в Европу. Если повреждения незначительны, то банкноту примут в любом магазине без проблем.

• Обратиться в кассу банка, занимающегося обменом валюты. Если подлинность не вызывает сомнений, то купюру примут, но могут взять комиссию до 4-10% за обмен ветхих иностранных банкнот.

• Внести купюру в банкомате на валютный счет. Устройства самообслуживания меньше придираются к качеству банкнот и принимают без комиссии наличные евро для внесения на счет.

Доллары

Доллары в РФ пользуются популярностью у населения для хранения накоплений. Рассчитываться ими в российских магазинах тоже нельзя. Если владелец долларовой банкноты с небольшими проблемами любого номинала часто совершает поездки за границу, то он может использовать ее в торговых организациях как в США, так и в Панаме, Пуэрто-Рико и других странах, где доллар имеет статус национальной или дополнительной (параллельной) валюты.

Для большинства россиян даже несерьезные повреждения наличных долларов приведут к необходимости сдавать ее банк. Обменивают доллары кредитные организации, работающие с частными лицами так же как и евро.

Если повреждения кассиром будут признаны значительными, то примут наличные доллары с комиссией в 3-10%. Часто сотрудники перестраховываются и подозрительные купюры можно внести через устройства самообслуживания без комиссии.

Перед обменом ветхих долларов надо поинтересоваться годом выпуска и типом купюры. Их выпускают с 1861 года и независимо от даты выпуска они являются законным платежным средством. Старые банкноты могут иметь ценность для нумизматов. Даже в неидеальном состоянии за них могут предложить больше номинала и иногда значительно.

Другие валюты

Владельцам наличной валюты отличной от долларов и евро приходится сложнее. Обменом их даже при идеальном состоянии купюр занимаются не все российские банки. В торговых организациях иностранные банкноты также никто не примет.

Фунты стерлингов и юани можно поменять на рубли в центральных отделениях ряда банков. В них же можно обратиться с ветхими купюрами для их замены, но придется платить комиссию даже при несущественных повреждениях.

С остальными валютами ситуация еще хуже. Некоторые купюры, выпущенные странами СНГ, меняет Сбербанк. В его кассы можно обращаться и с поврежденными банкнотами, не забывая про возможную комиссию.

Если российские банки не обменивают какую-либо валюту на рубли, то они не будут заниматься и ветхими банкнотами этого государства. Придется оставлять такие купюры себе на память, откладывать до предстоящей поездки в нужную страну или искать человека, который собирается посетить это государство в ближайшее время и согласен заняться обменом проблемных банкнот.