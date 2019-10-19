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«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на 11 млрд долларов

16:06 19.10.2019
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на 11 млрд долларов для компенсации возможных потерь от прекращения транзита российского газа в Европу, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Хорошо, что 1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более 11 миллиардов долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал он в Facebook.

Комментируя требования по новому иску «Нафтогаза», генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире радио Sputnik назвал этот иск способом психологического давления в преддверии 2020 года, когда завершится нынешний контракт на транзит топлива, и с точки зрения объективности и права у украинской стороны нет никаких шансов на успех.

Кроме того, «Нафтогаз» рассчитывает на политизацию этого процесса и политически мотивированное решение, считает эксперт.

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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19.10.2019, 17:28
Гость: Эй, брат,

Купи шаурму! Как не хочешь? Тогда плати неустойку. Это компенсация за упущенный выручка.
19.10.2019, 17:27
Гость: Питон

Отличный ход, вместо газа Украина может получить газпромовские деньги а возможно и то и другое. Предыдущий иск на $3 млр. Нафтогаз уже выиграл в суде Стокгольма, поэтому шансы на успех весьма высоки. Есть шанс ещё пощипать Миллера, Кремль и их воровское окружение, все равно если не Украине так в их карманах все осядет а простым людям ничего только повышение тарифов. А если Газпром будет опять упираться, жалко расставаться с баблом хоть и ворованным, то арестуют их зарубежные активы на указанную сумму. Газпром нагло разворовывает природные ресурсы России, а более крутые зарубежные концерны доят его и наклоняют закон природы восстанавливается равновесие и справедливость.
19.10.2019, 17:12
Гость: ha

Эх, нам бы Трампа на недельку! Он бы послал этих салоедов туда, где им место. И вообще, какой газ?! У нас с ними война!
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