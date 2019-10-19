16:06

«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на 11 млрд долларов для компенсации возможных потерь от прекращения транзита российского газа в Европу, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Хорошо, что 1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более 11 миллиардов долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал он в Facebook.

Комментируя требования по новому иску «Нафтогаза», генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире радио Sputnik назвал этот иск способом психологического давления в преддверии 2020 года, когда завершится нынешний контракт на транзит топлива, и с точки зрения объективности и права у украинской стороны нет никаких шансов на успех.

Кроме того, «Нафтогаз» рассчитывает на политизацию этого процесса и политически мотивированное решение, считает эксперт.