ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию

16:32

Граждане России предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию раньше установленного срока в случае отсутствия возможности трудоустройства. Такая пенсия назначается за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода, пишет "Российская газета".

Для большинства россиян возраст выхода на пенсию поменялся, но есть категории, для кого он остался прежним, например, для работающих на тяжелых и вредных производствах.

На пенсию по возрасту в этом и следующем году россияне выходят в 55,5 лет женщины и 60,5 лет мужчины. С 2021 года на пенсию будут выходить в 56,5 лет женщины и 61,5 года мужчины. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Но если человек не может найти никакую работу, он может выйти на пенсию на два года раньше срока.

"Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости",- пояснили в ПФР. В своем бюджете на следующий год ПФР заложил 4,4 миллиарда рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке в связи с невозможностью трудоустройства. А в 2021 году на эти цели предусмотрено потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022 году - 6,4 миллиарда рублей.