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ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию

16:32 20.10.2019
Пенсионный фонд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Пенсионный фонд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Граждане России предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию раньше установленного срока в случае отсутствия возможности трудоустройства. Такая пенсия назначается за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода, пишет "Российская газета".

Для большинства россиян возраст выхода на пенсию поменялся, но есть категории, для кого он остался прежним, например, для работающих на тяжелых и вредных производствах.

На пенсию по возрасту в этом и следующем году россияне выходят в 55,5 лет женщины и 60,5 лет мужчины. С 2021 года на пенсию будут выходить в 56,5 лет женщины и 61,5 года мужчины. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Но если человек  не может найти никакую работу, он может выйти на пенсию на два года раньше срока. 

"Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости",- пояснили в ПФР. В своем бюджете на следующий год ПФР заложил 4,4 миллиарда рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке в связи с невозможностью трудоустройства. А в 2021 году на эти цели предусмотрено потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022 году - 6,4 миллиарда рублей.

Темы: Пенсионная реформа в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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20.10.2019, 23:39
Гость: Макар

Так многие и не платят...
20.10.2019, 20:48
Гость: Макар

Сьесть-то он сьест, да кто ж ему даст...
20.10.2019, 18:41
Гость: Предпенсионер

РГ "забыла" сообщить, что до этого работник должен быть уволен по сокращению штата. Что работодателю совершенно не выгодно и он предпочитает выдавливать неугодных.
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