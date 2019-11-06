Аналитики ЦБ назвали годовой предел роста ВВП России

21:17

По прогнозам аналитиков ЦБ, темпы роста российской экономики составят 0,8–1% по итогам 2019 года. Очищенная от сезонности квартальная динамика ВВП не превысит 0,2% в третьем и четвертом квартале года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на подготовленный департаментом исследований и прогнозирования ЦБ октябрьский бюллетень «О чем говорят тренды».

Счетная палата ожидает, что максимум роста экономики России в 2019 году составит 1%. Всемирный банк также оценивает рост ВВП по итогам 2019 года в 1%.

При этом прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2019 год равен 1,3%.