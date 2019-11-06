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Аналитики ЦБ назвали годовой предел роста ВВП России

21:17 6.11.2019
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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По прогнозам аналитиков ЦБ, темпы роста российской экономики составят 0,8–1% по итогам 2019 года. Очищенная от сезонности квартальная динамика ВВП не превысит 0,2% в третьем и четвертом квартале года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на подготовленный департаментом исследований и прогнозирования ЦБ октябрьский бюллетень «О чем говорят тренды».

Счетная палата ожидает, что максимум роста экономики России в 2019 году составит 1%. Всемирный банк также оценивает рост ВВП по итогам 2019 года в 1%.

При этом прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2019 год равен 1,3%.

Темы: Экономическая ситуация в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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06.11.2019, 23:46
Гость: Зоя

У бутафорского ЦБ РФ есть аналитики? И эти ряженые еще чего-то предсказывают?
Ха-ха-ха!
06.11.2019, 22:18
Гость: anton

Замёрз,зато греются друзья.
06.11.2019, 22:11
Гость: Да нет же

Это у либералов сил хватило только на свисток.
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