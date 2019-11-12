Обворовав нас на 5 пенсионных лет, правительство мечтает ввести налог «на пожилых»

Кабмин считает: население не обеднеет, если заплатит за одиноких стариков



© KM.RU, Илья Шабардин

Эксперты, входящие в созданную по инициативе Татьяны Голиковой рабочую группу при правительственном Совете, полагают, что полноценный уход за пожилыми людьми старше 60 лет должно взять на себя государство. Мысль, что и говорить, здравая. Только вот ее реализация вызывает вопросы.

Все дело в том, что средства на осуществление этого самого ухода предполагается взять не где-нибудь в ломящихся от сверхдоходов нефтяных бюджетных закромах, а в худых и дырявых карманах нищающих россиян, поскольку финансирование на это благое начинание предполагается осуществить через введение нового налога с зарплат трудоспособного населения.

Как? Путем банального увеличения страховых взносов ровно на 1% - с нынешних 2,9% до 3,9%!

О новой инициативе кабмина сообщил журнал для профессиональных бухгалтеров «Зарплата». Ссылаясь на грядущие изменения в Налоговом кодексе РФ, издание не исключает, что все необходимые изменения для этого утвердят уже до конца нынешнего года.

Так и хочется спросить: что же получается?

Мало того, что пенсионный возраст подняли, пенсии работающим пенсионерам не индексируют, так еще и новый налог «на старость» хотят ввести. И ведь введут - под красивые слова о «неустанной заботе» руководства страны о пожилых людях.

Видимо, в правительстве подумали: настала пора «жиреющим» работягам поделиться своими денежками. А то бедное государство, денно и нощно экспортируя по всем трубам нефть и газ, еле-еле сводит концы с концами.

Но ведь это самое «бедное государство», уже получило миллиарды от пенсионной реформы, когда «зажало» пенсии миллионам предпенсионеров. Почему нельзя эти деньги на стариков направить? Почему надо обзятельно вводить еще один налог? Просто потому, что по карманам людей шарить проще? Или думают: подумаешь, один процент, может, даже и не заметят?

- Вопрос о введении подобного налога ставился уже не один раз, - напомнил «СП» экономист Никита Масленников. - Разработчики и инициаторы увязывают его с национальным проектом по демографии. И тут есть существенная проблема — население нашей страны не совсем стремительно, но довольно поступательно и последовательно стареет. В связи с этим значительное число людей, особенно одиноких и страдающих серьезными заболеваниями, оказывается в крайне плачевном положении. С гуманитарной точки зрения, по логике социальной ответственности подобные предложения не вызывают каких-то отторжений.

— Но есть и другая сторона, не так ли?

- Вызывает вопрос продуманность, просчитанность и проработанность данной инициативы. Особенно в контексте того, как она может быть принята.

- Что с этим контекстом не так?

- Во-первых, сейчас ситуация у нас такова, что вся система социального страхования вплотную подошла к тому рубежу, когда требуется ее существенная перезагрузка. Потому что мы недовольны тем, что происходит сейчас с пенсионным страхованием. У нас нет понимания, что на самом деле происходит в системе обязательного медицинского страхования, поскольку качество услуг населению в его рамках стремительно падает, а доля в расходах населения платной медицины возрастает.

То же самое происходит и с социальным страхованием. Оно у нас как Чеширский кот - то ли есть, то ли нет. Вот поэтому и возникают подобные идеи. Ради бога, это все имеет место быть, и сюда можно добавить еще много чего, например, страхование от безработицы. Но я бы все же советовал прежде всего рассматривать этот вопрос в более широком контексте.

- Каком же?

- А в таком - где конкретно и чего именно нам вообще не хватает, какие риски людей разный возрастов система соцстрахования вообще не покрывает. И тут я бы воздержался от подобных скоропалительных решений. Уже если это вопрос действительно решать по-взрослому, то в рамках широкого и грамотного подхода.

- Как нужно подходить к проблеме ухода за пожилыми людьми?

- Совершенно ясно, что нынешняя система соцстраха не покрывает главные риски граждан, в том числе и в зависимости от состава семьи. Вот давайте сначала сядем и просчитаем, что и как нам надо страховать. Для меня, например, абсолютно равнозначны риск потери рабочего места и риск отсутствия ухода за пожилыми людьми, которые обречены либо на хоспис, либо на дом престарелых. Надо рассматривать и то, и другое.

Дальше возникает вопрос - а сколько это будет стоить? Какой должен быть консолидированный взнос? Это, в свою очередь, ставит вопрос об эффективности самих систем и возможностях их переустроения. Смотрите, обязательное медицинское страхование совершенно неэффективно. Точно так же неэффективно пенсионное страхование. Социальное страхование в нынешнем варианте - серединка на половинку. Так сколько нам нужно для отлаживания работы всех систем? А ответов пока нет.

- То есть вот этого одного процента с зарплаты работающих однозначно не хватит на то, чтобы пожилые люди зажали, наконец-таки, хорошо?

- Не факт, что хватит. Потому что непонятно — а какую систему и как будут строить на эти деньги? Что конкретно за этот 1% будет сделано, объясните? Ответа нет! А раз так, может быть, воздержимся тогда? Тем более что этот 1% по факту означает в широком фискальном смысле слова усиление налоговой нагрузки.

Тут какая-то странная логика получается. Вот накопительные пенсии, которые людям очень нужны на самом деле, давайте-ка мы сделаем заявительными и добровольными. Обязательными же нельзя, это, дескать, какой-то там квазиналог. А тут давайте-ка спокойно обязательный налог введем, и никто не заметит, это же высокая гуманитарная миссия!

На самом же деле это серьезный вопрос. И для нас, потому что этот процент будет отчисляться от нашей зарплаты, и для работодателя, который скажет - хорошо, нагрузка увеличилась, а мы компенсацию-то какую получим или как? Инициатива-то, конечно, заслуживает внимания, но требует более качественного и квалифицированного подхода. Иначе мы рискуем наделать много глупостей, усугубив неэффективность нынешней системы соцстрахования.

Если заниматься этим, то надо реформировать всю систему соцстраха со всеми ее составляющими. Главный вопрос: что конкретно будет предпринято? У нас появится больше домов престарелых? У нас будет лучше качество предоставляемых услуг?

- Некоторые члены рабочей группы, прорабатывающей этот вопрос, говорят, в частности, о том, что не каждый россиянин может позволить себе в силу экономических причин нанять сиделку. Возможно, эти средства предполагается направить на развитие патроната…

- Ну, я бы не стал суживать вопрос только до этой сферы. Иначе мы вообще извратим понятие социального страхования. Ладно, хорошо, сиделка. Но надо же все равно четко определить, какому контингенту и какие нужны сиделки. У нас вообще достаточно квалифицированного персонала подобного рода? Специалистов таких где-нибудь готовят? У нас есть какие-то специальные курсы? Ведь дело не ограничивается одними медицинскими знаниями, уход за пожилым - это еще и особая психология.

Кроме того, а как быть с лекарствами, которых не хватает людям? Как быть с обезболивающими для онкобольных? А постоянные визиты врачей как организовывать, если пожилой человек лежачий?

Если уж браться за это дело, так давайте сначала назадаем себе кучу неприятных вопросов, на которые сразу не получаем ответов, а потом будем все это поэтапно решать. А просто так ошарашивать всех - мы вам тут процентик накинем, вы же не против, вы же гуманные люди - это крайне несерьезно.

- Здесь, могут приниматься самые разные решения, - подчеркнул руководитель Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН, экономист Николай Ахапкин - От, естественно, усиления роли государства до взаимодействия с бизнесом, работающим в социальной сфере. Но подобное предложение, надеюсь, не найдет практического воплощения, потому что в противном случае остается только руками развести. И задать вопрос - да вы что, сейчас, когда есть пусть и довольно скромные, но все же средства для более активного решения социальных проблем, введете еще один налог? Вы что, хотите полностью отказаться от концепции социального государства?