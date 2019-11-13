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Минфин решил сократить долю доллара в Фонде национального благосостояния

19:54 13.11.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Министерство финансов намерено изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В частности, планируется сократить долю доллара в пользу юаня и валют других стран, сообщает РБК со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Владимира Колычева.

По действующим сейчас правилам, валютные средства ФНБ складываются из долларов США (45%), евро (45%) и фунтов стерлингов (10%). По состоянию на 1 ноября 2019 года общий объем Фонда национального благосостояния в пересчете на доллары составлял $124,46 млрд.

Ранее Минфин также заявлял о планах по сокращению доли доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов.

Темы: Экономическая ситуация в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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13.11.2019, 23:23
Гость: gvozd

то что уменьшают финансирование фрс сша, это положительно.
НО.
"валютную структуру Фонда национального благосостояния"
-
я Никак не могу понять, почему финансирование "потенциального" противника в рф называется "национальным благосостоянием"... может название фонда надо уточнить - в Американское благосостояние?
кстати евро по сути привязан к доллару, так что это почти одно и то же..
лучше бы в золото вложили, раз сами распоряжаться не умеют.
13.11.2019, 21:13
Гость: Деньги их,

им и решать, мы не при делах.
13.11.2019, 20:23
Гость: Вот это успех!!!!

В 2018 году Банк России продал государственные облигации США на 90 млрд долларов, сократив вложения в них почти в 10 раз и разместив вырученную валюту на депозитах в зарубежных коммерческих банках (142,7 млрд долларов на 1 октября).

Одновременно ЦБ РФ резко увеличил вложения в юань - до 69,2 млрд долларов на 31 марта. Эти инвестиции - рекордные среди всех центробанков мира - обернулись для регулятора многомиллиардными потерями на курсовых разницах после того, как юань начал стремительно дешеветь на фоне торговой войны Китая и США.

С 6,2 юаней за доллар весной 2018 года курс поднялся до отметки 7,2 в сентябре 2019 года, прежде чем опуститься до 7,01 юаня на 13 ноября.

Дедолларизация резервов обошлась России в 20 млрд долларов - такую сумму ЦБ РФ потерял на курсовых разницах из-за обесценения резервных валют к доллару США. Около половины этого убытка - почти 10 млрд долларов - обеспечил китайский юань.
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