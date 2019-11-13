Минфин решил сократить долю доллара в Фонде национального благосостояния

19:54

Министерство финансов намерено изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В частности, планируется сократить долю доллара в пользу юаня и валют других стран, сообщает РБК со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Владимира Колычева.

По действующим сейчас правилам, валютные средства ФНБ складываются из долларов США (45%), евро (45%) и фунтов стерлингов (10%). По состоянию на 1 ноября 2019 года общий объем Фонда национального благосостояния в пересчете на доллары составлял $124,46 млрд.

Ранее Минфин также заявлял о планах по сокращению доли доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов.