Это трогает до глубины души: Кудрин решил пожалеть бедных
Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин как власть имущий опечалился судьбой бедных в России, отметив в одном из своих последних интервью, что наша модель государства плоха, так как в ней люди примитивно бьются за выживание. Мол, в стране, где население составляет 142 млн человек, целых 20 млн существуют за чертой бедности. Это недопустимо много для России, считает Кудрин, и число бедных нужно сокращать минимум на 40%.
Фото с сайта duma.gov.ru
Далее, рассуждая о проблеме сокращения бедности, Кудрин рассматривает исключительно меры социального субсидирования. Он предлагает найти дополнительно 200 млрд руб. в год и раздать их малоимущим. Ссылаясь на Всемирный банк, Кудрин видит проблему в том, что помощь плохо доходит до адресатов — только 20% реальных субсидий попадают к нуждающимся.
Однако адресный принцип субсидирования за счёт перераспределения бюджетных средств означает, что какие-то категории, прежде получавшие помощь, перестанут её получать. Этот момент Кудрин называет «деликатным» и предлагает «благое решение» — дать регионам дополнительные ресурсы для этих целей. Исполнять же нацпроекты по теме борьбы с бедностью регионы должны сами, по своему усмотрению. Надо полагать, и ответственность за это теперь с центра будет переложена на регионы.
Все было бы хорошо, и Кудрина вполне можно было бы представить радетелем за интересы беднейших слоев граждан России, если бы не один маленький пустячок.
Проблема бедности в России — это следствие курса российских либералов, к которым принадлежит Алексей Кудрин, проводимого ими с 90-х годов прошлого века. Это курс, проводимый по требованиям МВФ, и Кудрин всегда был одним из главных проводников этого курса.
Сокрушаться теперь о том, что в результате многолетних усилий Кудрина и либерального блока в правительстве и ЦБ бедность населения достигла колоссальных и неприемлемых для страны масштабов — это как плакать по волосам, перед этим самому отрубивши голову.
По оценке академика Сергея Глазьева, за последние несколько лет Центральный банк изъял из экономики России около десяти триллионов рублей. Цель — так называемое таргетирование инфляции, когда банковские проценты становятся выше нормы рентабельности в секторе материального производства. Результат — исчезновение средств для рефинансирования коммерческой банковской системы и исчезновение долгосрочного кредита как главного источника инвестиций. Это — плоды деятельности команды Кудрина.
Экономистам известно, что единственным средством снижения себестоимости продукции и, соответственно, понижения цен является научно-технический прогресс. Это требует непрерывных инвестиций. Если их задушить, неважно, под каким лозунгом, в стране наступит инфляция, сколько бы вы её ни таргетировали, а ещё точнее — наступит стагфляция: рост цен на фоне падения производства. И это плоды деятельности команды Кудрина.
Тут наступает эффект замкнутого круга. ЦБ повышает ставки рефинансирования для сокращения денежной массы ради борьбы с ростом цен, рынки сокращаются, предприятия прекращают инвестиции, деньги зависают на счетах и депозитах. ЦБ делает вывод, что в стране «слишком много лишних денег», и ещё больше изымает их из оборота за счёт удушения кредита через высокие ставки. Это немедленно усиливает волатильность курса рубля, что немедленно сказывается на росте цен, так как 70% товаров в региональных торговых сетях — это импорт.
Дальше всё просто. Из-за падения покупательной способности населения вследствие роста цен падает мелкий и средний бизнес. Усиливается спад, растёт бедность, падают поступления в бюджет, для пополнения которого власти повышают налоги и урезают социальные программы. Вследствие этих мер бизнес беднеет ещё больше, цены растут ещё выше. Бедность становится ещё шире, и эта спираль повторяется по возрастающей раз за разом все годы либеральных реформ. И это — результат деятельности команды Кудрина и его подходов к экономике.
Все в унынии, власти в позоре, и тут на этом фоне «весь в белом» аки младенец выходит Алексей Кудрин и начинает вдруг свысока на всю страну вещать, что, мол, как позорно для государства, когда целых 20 миллионов живут бедно — и так далее, и тому подобное. И при этом предлагает найти в тощем бюджете ещё денег, чтобы раздать их через регионы, понимая, что сделать это можно, лишь обидев кого-то из уже получающих помощь.
Кудрин прекрасно понимает, что он предлагает: посеять конфликт общества и власти и конфликт центра и регионов. При том, что уже сейчас все эти конфликты довольно застарелые, и вместо их ослабления он предлагает то, что их усилит.
При этом Кудрин ни словом не обмолвился об ответственности либералов за многолетнее осуществление требований МВФ в макроэкономике, в результате чего экономика страны пребывает в перманентном кризисе. У Кудрина всегда виновато государство, с намёком не на либеральное экономическое крыло, а на силовой блок и рутинную административную машину. Кудрин никак не обсуждает пути изменения инвестиционного климата, иначе как через призму сокращения ресурса силовиков. Ресурс либералов, по его мнению, никакому ограничению не только не подлежит, но и нуждается в дальнейшем расширении.
Ничто так сильно не бьёт по интеграционным усилиям Владимира Путина, как либеральная политика разрушения устойчивости рубля как единой валюты ЕАЭС. Давно уже отложены в сторону все разговоры о том, что рубль может стать единой расчётной и резервной валютой между странами — участницами интеграционных форматов. А без этого никакие попытки создания Союзного государства и работающего ЕАЭС не дадут нужного результата.
Алексей Кудрин, конечно, считает себя другом Владимира Путина. И «помогает» ему изо всех своих сил, что выразилось ещё раз в интервью ТАСС. Однако, судя по результатам, бывают такие друзья, с которыми и врагов не надо. В этой связи внезапная озабоченность Кудрина ростом бедности в России трогает до глубины души и вызывает особое сердечное умиление.