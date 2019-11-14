Это трогает до глубины души: Кудрин решил пожалеть бедных

Все было бы хорошо, и Кудрина вполне можно было бы представить радетелем за интересы беднейших слоев граждан России, если бы не один маленький пустячок

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин как власть имущий опечалился судьбой бедных в России, отметив в одном из своих последних интервью, что наша модель государства плоха, так как в ней люди примитивно бьются за выживание. Мол, в стране, где население составляет 142 млн человек, целых 20 млн существуют за чертой бедности. Это недопустимо много для России, считает Кудрин, и число бедных нужно сокращать минимум на 40%.

Фото с сайта duma.gov.ru

Далее, рассуждая о проблеме сокращения бедности, Кудрин рассматривает исключительно меры социального субсидирования. Он предлагает найти дополнительно 200 млрд руб. в год и раздать их малоимущим. Ссылаясь на Всемирный банк, Кудрин видит проблему в том, что помощь плохо доходит до адресатов — только 20% реальных субсидий попадают к нуждающимся.

Однако адресный принцип субсидирования за счёт перераспределения бюджетных средств означает, что какие-то категории, прежде получавшие помощь, перестанут её получать. Этот момент Кудрин называет «деликатным» и предлагает «благое решение» — дать регионам дополнительные ресурсы для этих целей. Исполнять же нацпроекты по теме борьбы с бедностью регионы должны сами, по своему усмотрению. Надо полагать, и ответственность за это теперь с центра будет переложена на регионы.

Все было бы хорошо, и Кудрина вполне можно было бы представить радетелем за интересы беднейших слоев граждан России, если бы не один маленький пустячок.

Проблема бедности в России — это следствие курса российских либералов, к которым принадлежит Алексей Кудрин, проводимого ими с 90-х годов прошлого века. Это курс, проводимый по требованиям МВФ, и Кудрин всегда был одним из главных проводников этого курса.

Сокрушаться теперь о том, что в результате многолетних усилий Кудрина и либерального блока в правительстве и ЦБ бедность населения достигла колоссальных и неприемлемых для страны масштабов — это как плакать по волосам, перед этим самому отрубивши голову.

По оценке академика Сергея Глазьева, за последние несколько лет Центральный банк изъял из экономики России около десяти триллионов рублей. Цель — так называемое таргетирование инфляции, когда банковские проценты становятся выше нормы рентабельности в секторе материального производства. Результат — исчезновение средств для рефинансирования коммерческой банковской системы и исчезновение долгосрочного кредита как главного источника инвестиций. Это — плоды деятельности команды Кудрина.

Экономистам известно, что единственным средством снижения себестоимости продукции и, соответственно, понижения цен является научно-технический прогресс. Это требует непрерывных инвестиций. Если их задушить, неважно, под каким лозунгом, в стране наступит инфляция, сколько бы вы её ни таргетировали, а ещё точнее — наступит стагфляция: рост цен на фоне падения производства. И это плоды деятельности команды Кудрина.

Тут наступает эффект замкнутого круга. ЦБ повышает ставки рефинансирования для сокращения денежной массы ради борьбы с ростом цен, рынки сокращаются, предприятия прекращают инвестиции, деньги зависают на счетах и депозитах. ЦБ делает вывод, что в стране «слишком много лишних денег», и ещё больше изымает их из оборота за счёт удушения кредита через высокие ставки. Это немедленно усиливает волатильность курса рубля, что немедленно сказывается на росте цен, так как 70% товаров в региональных торговых сетях — это импорт.

Дальше всё просто. Из-за падения покупательной способности населения вследствие роста цен падает мелкий и средний бизнес. Усиливается спад, растёт бедность, падают поступления в бюджет, для пополнения которого власти повышают налоги и урезают социальные программы. Вследствие этих мер бизнес беднеет ещё больше, цены растут ещё выше. Бедность становится ещё шире, и эта спираль повторяется по возрастающей раз за разом все годы либеральных реформ. И это — результат деятельности команды Кудрина и его подходов к экономике.

Все в унынии, власти в позоре, и тут на этом фоне «весь в белом» аки младенец выходит Алексей Кудрин и начинает вдруг свысока на всю страну вещать, что, мол, как позорно для государства, когда целых 20 миллионов живут бедно — и так далее, и тому подобное. И при этом предлагает найти в тощем бюджете ещё денег, чтобы раздать их через регионы, понимая, что сделать это можно, лишь обидев кого-то из уже получающих помощь.

Кудрин прекрасно понимает, что он предлагает: посеять конфликт общества и власти и конфликт центра и регионов. При том, что уже сейчас все эти конфликты довольно застарелые, и вместо их ослабления он предлагает то, что их усилит.

При этом Кудрин ни словом не обмолвился об ответственности либералов за многолетнее осуществление требований МВФ в макроэкономике, в результате чего экономика страны пребывает в перманентном кризисе. У Кудрина всегда виновато государство, с намёком не на либеральное экономическое крыло, а на силовой блок и рутинную административную машину. Кудрин никак не обсуждает пути изменения инвестиционного климата, иначе как через призму сокращения ресурса силовиков. Ресурс либералов, по его мнению, никакому ограничению не только не подлежит, но и нуждается в дальнейшем расширении.

Ничто так сильно не бьёт по интеграционным усилиям Владимира Путина, как либеральная политика разрушения устойчивости рубля как единой валюты ЕАЭС. Давно уже отложены в сторону все разговоры о том, что рубль может стать единой расчётной и резервной валютой между странами — участницами интеграционных форматов. А без этого никакие попытки создания Союзного государства и работающего ЕАЭС не дадут нужного результата.

Алексей Кудрин, конечно, считает себя другом Владимира Путина. И «помогает» ему изо всех своих сил, что выразилось ещё раз в интервью ТАСС. Однако, судя по результатам, бывают такие друзья, с которыми и врагов не надо. В этой связи внезапная озабоченность Кудрина ростом бедности в России трогает до глубины души и вызывает особое сердечное умиление.