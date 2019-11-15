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Банки хотят получать декларации о доходах россиян

11:34 15.11.2019
Центральный Банк РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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Крупные российские банки обсуждают с Центробанком возможность предоставления клиентами добровольной декларации о доходах. Это явилось бы дополнительным подходом в расчете показателей долговой нагрузки заемщиков, от которого зависят условия кредитования, пишет РБК со ссылкой на источники.

Банки предлагают позволить гражданам самостоятельно заявлять о своих доходах, а участникам рынка предоставить возможность получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй. 

В настоящее время возможность добровольного декларирования есть, но только для ограниченного круга кредитов. Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика.

Сейчас для оценки дохода заемщика банки могут использовать информацию, подтвержденную документами — справкой 2-НДФЛ, справкой о доходах от работодателя, декларацией об уплаченных налогах для ИП. Кредиторы также могут получать выписку с лицевого счета клиента из Пенсионного фонда или обращаться за данными в Федеральную налоговую службу.

Центробанк к подобной инициативе относится с осторожностью, поскольку у регулятора есть опасения по поводу достоверности сведений, предоставляемых самим клиентом, вопросы вызывает также механизм проверки этих данных.

 

Темы: Банки в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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15.11.2019, 17:24
Гость: Шило

Накось выкусь!!!
15.11.2019, 14:49
Гость: Carlos

Уй, да в "святые 90-е" кредиты брали на несуществующих лиц...
15.11.2019, 13:47
Гость: ха

Даешь упрощение кредитов аферистам! 300 млн рублей из воздуха:
"В Волгограде аферисты разработали схему и получали кредиты на подставных людей, как правило, на бродяг, которым для визита в банк делали такую биографию и послужной список, что там и не думали отказывать."
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