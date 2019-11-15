Банки хотят получать декларации о доходах россиян

11:34

Крупные российские банки обсуждают с Центробанком возможность предоставления клиентами добровольной декларации о доходах. Это явилось бы дополнительным подходом в расчете показателей долговой нагрузки заемщиков, от которого зависят условия кредитования, пишет РБК со ссылкой на источники.

Банки предлагают позволить гражданам самостоятельно заявлять о своих доходах, а участникам рынка предоставить возможность получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй.

В настоящее время возможность добровольного декларирования есть, но только для ограниченного круга кредитов. Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика.

Сейчас для оценки дохода заемщика банки могут использовать информацию, подтвержденную документами — справкой 2-НДФЛ, справкой о доходах от работодателя, декларацией об уплаченных налогах для ИП. Кредиторы также могут получать выписку с лицевого счета клиента из Пенсионного фонда или обращаться за данными в Федеральную налоговую службу.

Центробанк к подобной инициативе относится с осторожностью, поскольку у регулятора есть опасения по поводу достоверности сведений, предоставляемых самим клиентом, вопросы вызывает также механизм проверки этих данных.