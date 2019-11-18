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Сотрудник скорой помощи из Тулы выложил в сеть квитки о зарплате

20:44 18.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Специалист тульского "Территориального Центра Медицины Катастроф" выложил в соцсети "ВКонтакте" свои квитки о начислении заработной платы. Они показывают, как произошло начисление зарплаты медика после ее официального повышения.

"Сравниваем 2 месяца - это июль и октябрь. Причина сравнения: оба месяца идентичны по количеству отработанных часов. Работаю я на 1,25 (ставка с четвертью). Смотрим вместе на строку оклада: оклад за июль - 6139.00 рубля. Оклад за октябрь - 10493.00 рубля. ", - пишет специалист.

Однако, сумма к выдаче уменьшилась на 4000 рублей. Таким образом, заявленное повышение оказалось, по факту, уменьшением.

"Вы думаете мне одному так [не доплатили, - прим. ред.]? Ошибаетесь. Большинству сотрудников пришла зарплата меньше, чем раньше. Кому-то не доплачивали 4000, кому-то 6000, а одному моему знакомому вообще не повезло, и не доплатили около 10000, хотя отработал он почти 2 ставки.

Понятное дело, что начали люди ездить и разбираться. И, как оказалось, они [бухгалтерия, - прим. ред.] забыли пункт один дописать, мотивируя тем что "вас много, а мы одни", - сообщает медик.

Ранее Росстат сообщил, что средняя зарплата тульских врачей составляет свыше 65 тысяч рублей, напоминает МК.

Темы: Бюджетная политика в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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19.11.2019, 00:16
Гость: ну

за такие "никакой трагедии" бухгалтерия как минимум должна быть лишена премии, но ее даже никто не пожурит.
19.11.2019, 00:13
Гость: вот

вот с таким подходам у нас и полный бардак и безответственность, в случай чего всегда можно сказать "ой ошибочка вышла" без всяких последствий.
19.11.2019, 00:11
Гость: ну

судя по всему - не должны.
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