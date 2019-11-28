Силуанов предложил сократить число надзорных органов

14:25

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть вопрос о сокращении части надзорных органов одновременно с реализацией "регуляторной гильотины".

"Очень много надзорных органов и, может быть, нам одновременно с регуляторной гильотиной посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества. Это как раз вписывается в те решения, которые мы приняли по оптимизации численности государственных служащих", - цитирует Силуанова ТАСС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал это решение разумным и предложил также посмотреть, "чего куда присоединить, кого от кого отсоединить".

В конце октября правительство сформировало состав рабочих групп "регуляторной гильотины" и правила, по которым до конца 2020 года будет формироваться новый корпус регуляторных актов в экономике, а значительная часть действующего будет отменена, напоминает "Коммерсант".