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Силуанов предложил сократить число надзорных органов

14:25 28.11.2019
надзорные органы
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть вопрос о сокращении части надзорных органов одновременно с реализацией "регуляторной гильотины". 

"Очень много надзорных органов и, может быть, нам одновременно с регуляторной гильотиной посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества. Это как раз вписывается в те решения, которые мы приняли по оптимизации численности государственных служащих", - цитирует Силуанова ТАСС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал это решение разумным и предложил также  посмотреть, "чего куда присоединить, кого от кого отсоединить".

В конце октября правительство сформировало состав рабочих групп "регуляторной гильотины" и правила, по которым до конца 2020 года будет формироваться новый корпус регуляторных актов в экономике, а значительная часть действующего будет отменена, напоминает "Коммерсант".

Темы: Экономика и финансы, Правительство России
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Комментарии читателей
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28.11.2019, 18:53
Гость: Праально!

Надо воще все надзорные органы отменить, чтобы можно было воровать, как хотишь.
28.11.2019, 18:42
Гость: толку все равно нет

В Газпроме джигиты украли газа на 30 млрд рублей,а пострадавших нет.Зачем тогда такие надзорные органы?
28.11.2019, 15:50
Гость: Фрол.

Судя по многочисленным завялениям которые строчит этот чиновник лже-либерал, он нисколько не задумывается о сущности и эффективности того что он выносит и предлагает.
\\\\\\\\\
В стране тотальная коррупция именно в органах власти на самом верху. Правительство космополитов никому не подчиняется, нет никакого контроля контролирующих органов и депутатов. Зато указания троцкистов-глобалистов из МВФ эти новоуриши исполняют безпрекословно.
\\\\\\\\\\
По таким же указаниям глобалистов на Западе работает и наш "независимый" ЦБ. Ну и где здесь суверенная политика? Силуанов больше напоминает бессмысленного и бездумного робота, штампующего какие-то бредовые решения, которые ему подсовывает многочисленная армия лже-экспертов из антирусского лобби во власти.
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