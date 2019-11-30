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Если вы задаетесь вопросом, как научиться экономить, скорее всего, вы чувствуете, что ваша жизнь не «дотягивает» до идеала

Нехватку денег испытывают тысячи наших соотечественников, но не все готовы с этим бороться.

Обратите внимание, что денег нет не только у людей с низкой заработной платой, но и у тех, кто прилично зарабатывает! Почему? Все дело в банальном неумении обращаться с деньгами, которое приводит к долгам, кредитам, невозможности позволить себе многие необходимые вещи.

Часто люди, прилично зарабатывающие, умудряются перехватить до зарплаты у знакомых, а те, чей заработок значительно ниже, могут позволить себе качественный отдых, хорошую еду и одежду.

Научиться экономить деньги значит не только улучшить свой уровень жизни, но и получить свободные средства, которые вы также можете направить на улучшение финансового положения семьи.

С чего начать экономить

Здесь важно придерживаться определенных правил. Не превращайте свою жизнь в бесконечную погоню за деньгами, ведь никакого удовлетворения от экономии вы в этом случае не получите.

Экономия, в первую очередь, должна повышать качество жизни, а не превращать эту самую жизнь в череду серых дней.

Повышение финансовой грамотности – вот наиболее эффективный и верный способ научиться обращаться с деньгами.

Этому не учат в школе, но вполне можно научиться, будучи взрослым. Посмотрите Андрея Ховратова профессионального инвестора и автора почти двух десятков уникальных тренингов, чтобы узнать главные правила обращения с деньгами.

Как найти свои правила экономии

Абсолютной догмы нет в этих вопросах. Большинство тех, кто научился управлять своими финансами, и экономить средства, пришли к этому методом проб и ошибок.

Если поинтересоваться, в Интернете вы найдете десятки советов, правил, рекомендаций по экономии. Какие-то вы можете взять на вооружение, почувствовав их действенность, какие-то – попробуете и отложите.

Это не значит, что некоторые советы не работают, просто каждый для себя подбирает свой свод правил, чтобы достичь поставленной цели. Предлагаем вам несколько общих способов, как научиться экономить деньги.

Как научиться экономить: 5 простых и эффективных правил

Итак, перейдем от теории к практике, а именно – к способам и правилам экономии, которыми вам непременно стоит воспользоваться.

Научитесь планировать свой бюджет

Абсолютно все, кто когда-либо начинал экономить «по науке», начинали именно с составления и планирования бюджета. В помощь вам будут специальные тетради, программы или приложения.

В бюджете учитываются как доходы, так и расходы.

Вписывайте в бюджетную тетрадь абсолютно все доходы: от планируемых, до неожиданных.

Туда же, в особые графы, вписывайте расходы, не только обязательные, но и спонтанные.

Вы удивитесь, но на первых порах может оказаться так, что вы не сможете найти пары-другой тысячи рублей из своего дохода. Это значит, что записи нужно вести более детально, не забывая ни одну чашку кофе или журнал по пути в офис.

Не старайтесь потратить все, что получаете

Можно потратить все, причем очень быстро. Финансовая эйфория, особенно в день зарплаты, захватывает многих.

Вы можете все потратить, а можете – отложить часть суммы, чтобы в дальнейшем использовать ее для достижения поставленной цели или для получения дополнительного пассивного дохода.

Старайтесь начать откладывать, даже если зарплата невелика. При этом стоит сразу выделить для себя сумму, откладывать которую будет комфортно и необременительно для семейного бюджета.

Пора разобраться с долгами и кредитами

Вы не научитесь экономить и копить, если продолжите жить в кредит. Деньги, которые вы могли бы отложить, придется тратить на погашение кредита, а это явно не способствует обогащению.

Разобраться с кредитами – непростая задача, особенно, если вы «кругом должны». Здесь также лучше составить таблицу с указанием всех долгов, кредитов, просрочек и прочих задолженностей. Планомерно гасите кредиты, и вы почувствуете себя легче не только в финансовом смысле, но и психологически.

Поставьте перед собой долгосрочные цели

Одно дело – просто экономить и копить деньги, не имея перед собой конкретной цели. Совсем другое – экономить, имея перед собой четкую цель.

При этом ваши цели могут быть любыми: от покупки телефона, авто или квартиры, или долгожданного отдыха.

Цели могут и должны меняться, в зависимости от актуальности.

Достигнув одной цели, тут же ставьте перед собой другую.

Реальность цели не должна подвергаться сомнению, чтобы вы не потеряли интерес в самом начале экономии.

Каждое свое достижение особым образом отмечайте – это полезно и дает стимул к дальнейшей работе.

Контролируйте себя и свои расходы

Бывает так, что, начиная экономить, человек не может удержаться от спонтанной покупки. В этом нет ничего криминального, особенно, если обращаться с деньгами правильно вы только учитесь.

Но при этом вы должны стараться контролировать себя в любых ситуациях. Распродажи, черные дни в магазинах, заманчивые предложения и скидки, в большинстве своем, только кажутся выгодными, а на самом деле – опустошают семейный бюджет стремительно и незаметно.