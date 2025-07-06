Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано

19:06 6.07.2025

Авиационное сообщение парализовано между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Авиасообщение между Санкт-Петербургом и Москвой полностью остановлено. Из 52 рейсов, запланированных на вторую половину дня, 30 были отменены, а 9 задержаны.

В АТОР отметили, что задержки и отмены рейсов 5 июля повлияли на планы как минимум 75 тыс. пассажиров.

Ситуация с приостановкой работы аэропортов вызвала рост спроса на железнодорожные билеты. Утром 6 июля Ассоциация туроператоров России сообщила, что в продаже полностью закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву.

Минобороны сообщало, что 5–6 июля над российскими регионами (до 16:00 воскресенья) были сбиты примерно 350 дронов. Из них в Московском регионе — восемь, в Ленинградской области — шесть, сообщает РБК.