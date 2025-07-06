Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано

© KM.RU, Роман Погодаев

Авиационное сообщение парализовано между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Авиасообщение между Санкт-Петербургом и Москвой полностью остановлено. Из 52 рейсов, запланированных на вторую половину дня, 30 были отменены, а 9 задержаны. 

В АТОР отметили, что задержки и отмены рейсов 5 июля повлияли на планы как минимум 75 тыс. пассажиров.

Ситуация с приостановкой работы аэропортов вызвала рост спроса на железнодорожные билеты. Утром 6 июля Ассоциация туроператоров России сообщила, что в продаже полностью закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву. 

Минобороны сообщало, что 5–6 июля над российскими регионами (до 16:00 воскресенья) были сбиты примерно 350 дронов. Из них в Московском регионе — восемь, в Ленинградской области — шесть, сообщает РБК.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.07.2025, 23:35
    Гость: Что за дроны сказочные?

    Рассекают везде где хотят вплоть до Чукотки. Через линию фронта легче чем по пешеходному переходу. Может быть это инопланетяне из космоса?

  3. 06.07.2025, 22:53
    Гость: это где ж такое

    смартфон превратился в кирпич. Полностью отключили мобильный интернет. Ни тебе госуслуг,

    Вам ежедневно госуслуги нужны?

  4. 06.07.2025, 22:31
    Гость: КАК пел Мурат Насыров

    ===========Ситуация с приостановкой работы аэропортов вызвала рост спроса на железнодорожные билеты. Утром 6 июля Ассоциация туроператоров России сообщила, что в продаже полностью закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву===========

    Но не летят туда сегодня самолёты
    И не едут даже поезда
    Но не летят туда сегодня самолёты
    И не едут даже поезда

  5. 06.07.2025, 22:28
    Гость: Кому - война, а кому - туроператоры...

    Как же Собянину без турбизнеса, это ж конец истории.
    Ради него любимого — похорошательство, изменение архитектурного лица Москвы за одно поколение. Иначе зачем жить?

Все комментарии (18)
Выбор читателей
МИД Армении призвал Россию не вмешиваться в дела страны
Коллаж © KM.RU
«Газпром» в глубоком кризисе: Причины и прогнозы
В Азербайджане задержали граждан России по подозрению в транзите наркотиков
Нетаньяху готовит новый Исход еврейского народа. На этот раз из Израиля
Избранное
Любимый клоун СССР Юрий Никулин
«Пикник», 8 апреля, 1930 Moscow
«Северный Флот» познакомил жителей Сергиева Посада с кровавым цирюльником
«Иностранный промышленный капитал не будет создавать у нас "мировую мастерскую"»
«Чайф», 18 марта, «Крокус Сити Холл»
Алиса Nova «Аэропорты»
Расслабляться рано: через месяц Россию вновь могут отправить на самоизоляцию
Руководство Дагестана готово капитулировать перед исламскими радикалами
«Калинов Мост», 9 октября, ККЗ «Панорама» (Тверь)
Древневизантийские достопримечательности Стамбула: они ещё существуют
Фестиваля российского рока SNC 35 лет, 27-28 августа, Зеленый театр Парка Горького
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации