Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано
Авиационное сообщение парализовано между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Авиасообщение между Санкт-Петербургом и Москвой полностью остановлено. Из 52 рейсов, запланированных на вторую половину дня, 30 были отменены, а 9 задержаны.
В АТОР отметили, что задержки и отмены рейсов 5 июля повлияли на планы как минимум 75 тыс. пассажиров.
Ситуация с приостановкой работы аэропортов вызвала рост спроса на железнодорожные билеты. Утром 6 июля Ассоциация туроператоров России сообщила, что в продаже полностью закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву.
Минобороны сообщало, что 5–6 июля над российскими регионами (до 16:00 воскресенья) были сбиты примерно 350 дронов. Из них в Московском регионе — восемь, в Ленинградской области — шесть, сообщает РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Рассекают везде где хотят вплоть до Чукотки. Через линию фронта легче чем по пешеходному переходу. Может быть это инопланетяне из космоса?
УЖЕ ЕСТЬ
смартфон превратился в кирпич. Полностью отключили мобильный интернет. Ни тебе госуслуг,
Вам ежедневно госуслуги нужны?
===========Ситуация с приостановкой работы аэропортов вызвала рост спроса на железнодорожные билеты. Утром 6 июля Ассоциация туроператоров России сообщила, что в продаже полностью закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву===========
Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда
Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда
Как же Собянину без турбизнеса, это ж конец истории.
Ради него любимого — похорошательство, изменение архитектурного лица Москвы за одно поколение. Иначе зачем жить?