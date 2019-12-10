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Путин: газ для потребителей на Украине может подешеветь на 25 процентов

16:32 10.12.2019
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Газ для потребителей на Украине может стать на четверть дешевле. Об этом по итогам переговоров с Владимиром Зеленским сообщил президент России Владимир Путин.

Транзит топлива через территорию Украины стороны обсудили на отдельной встрече. Она состоялась после саммита в "нормандском формате".

"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?" И у вас есть, и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25 процентов, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего — промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется, и мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это такая обыкновенная экономическая логика", — цитирует слова Владимира Путина телеканал "Россия 24".

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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11.12.2019, 00:35
Гость: Олег

Отвязаться наконец от них, перекрыть газ и забыть о них как о кошмарном сне. И плевать на репутацию Газпрома в Европе.
10.12.2019, 23:44
Гость: Москва

НАШ , не ваш
10.12.2019, 23:14
Гость: Tim

И не надейтесь.правильный ответ - на 30%
Все комментарии (45)
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