Антон Рожновский о том, как делать бизнес в России

17:15

Все больше людей стараются придумать собственную идею стартапа или просто небольшого частного бизнеса

Считается, что именно от правильной ниши зависит дальнейший успех предпринимателя. Однако, с этим согласны далеко не все уже состоявшиеся в бизнесе люди. В этой статье своими секретами поделится человек с 5-ти летним стажем в on-line бизнесе, - Антон Рожновский.

Зависит ли успех бизнеса от выбранной ниши?

Далеко не всегда. Всё, что необходимо знать при выборе своего дела - есть ли спрос на ваши услуги. Часто новички выбирают сферу, которая вовсе не представлена в их населенном пункте или совсем крайний случай, - в стране или мире. Проблема в том, что для подобные ниши часто не имеют клиента и продавать некому. Сколько ни вкладывай средств в рекламу и маркетинг, они никогда не окупятся.

Самый правильный выбор ниши, который понимают профи, но упускают новички - открывать бизнес в сфере, где уже есть конкуренция. Думать тут нужно, не над нишей, которая не занята, а чем вы можете быть более полезны клиенту по сравнению с конкурентами. И если это преимущество есть, то нераздумывая запускать собственное дело.

Нужно ли разбираться в бизнес нише? Нужно ли любить свое дело и быть в нем профи?

По мнению Антона Рожновского, это совсем не важно. Важно лишь желание решать проблемы клиента. Если есть желание и возможности, то бизнес обязательно "выстрелит". Большая часть компаний работают под управлением хорошего коммуникатора и лидера, который способен объединить в рамках бизнеса профессионалов в разных сферах.

По сути, есть всего 3 главных фактора в любом бизнесе: клиенты, продукт, исполнение обязательств. Клиенты - это как раз про выбор ниши. Если у Вас есть конкуренты, значит есть и клиенты. Необходимо просто наладить поток заявок. Здесь нужны профи в рекламе и маркетинге.

Продукт - это специалисты по производству товара или оказанию услуг, работа по повышению привлекательности продукта для клиента. И исполнение обязательств, - как честное выполнение того, что рекламшики обещали клиенту. Задача предпринимателя тут - только в том, чтобы организовать и контролировать эти процессы.

Сколько денег нужно для запуска бизнеса в России?

На самом деле, для старта не нужно тратить большие суммы. Сегодня в России действуют лояльные законы к начинающим предпринимателям. Начать можно с самозанятости и суммы до 100 000 рублей, если выбор пал на интернет-бизнес. Требуется лишь качественный сайт и услуги, востребованные среди интернет аудитории. Если вы имеете навыки в копирайтинге, бухгалтерии, знаете языки или являетесь специалистом в других сферах, - Вам всегда доступны онлайн офисы и школы. Кстати, именно рынок инфобизнеса растет год из года. И однозначно окажется в Топ-10 бизнес сфер в ближайшее десятилетие.

Ссылка на источник: rognowsky.com