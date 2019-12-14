]]>
]]>
Главная Экономика Бизнес

Антон Рожновский о том, как делать бизнес в России

17:15 14.12.2019

Все больше людей стараются придумать собственную идею стартапа или просто небольшого частного бизнеса 

Считается, что именно от правильной ниши зависит дальнейший успех предпринимателя. Однако, с этим согласны далеко не все уже состоявшиеся в бизнесе люди. В этой статье своими секретами поделится человек с 5-ти летним стажем в on-line бизнесе, - Антон Рожновский.

 

Зависит ли успех бизнеса от выбранной ниши?

Далеко не всегда. Всё, что необходимо знать при выборе своего дела - есть ли спрос на ваши услуги. Часто новички выбирают сферу, которая вовсе не представлена в их населенном пункте или совсем крайний случай, - в стране или мире. Проблема в том, что для подобные ниши часто не имеют клиента и продавать некому. Сколько ни вкладывай средств в рекламу и маркетинг, они никогда не окупятся.

Самый правильный выбор ниши, который понимают профи, но упускают новички - открывать бизнес в сфере, где уже есть конкуренция. Думать тут нужно, не над нишей, которая не занята, а чем вы можете быть более полезны клиенту по сравнению с конкурентами. И если это преимущество есть, то нераздумывая запускать собственное дело.

Нужно ли разбираться в бизнес нише? Нужно ли любить свое дело и быть в нем профи?

По мнению Антона Рожновского, это совсем не важно. Важно лишь желание решать проблемы клиента. Если есть желание и возможности, то бизнес обязательно "выстрелит". Большая часть компаний работают под управлением хорошего коммуникатора и лидера, который способен объединить в рамках бизнеса профессионалов в разных сферах.

По сути, есть всего 3 главных фактора в любом бизнесе: клиенты, продукт, исполнение обязательств. Клиенты - это как раз про выбор ниши. Если у Вас есть конкуренты, значит есть и клиенты. Необходимо просто наладить поток заявок. Здесь нужны профи в рекламе и маркетинге.

Продукт - это специалисты по производству товара или оказанию услуг, работа по повышению привлекательности продукта для клиента. И исполнение обязательств, - как честное выполнение того, что рекламшики обещали клиенту. Задача предпринимателя тут - только в том, чтобы организовать и контролировать эти процессы.

Сколько денег нужно для запуска бизнеса в России?

На самом деле, для старта не нужно тратить большие суммы. Сегодня в России действуют лояльные законы к начинающим предпринимателям. Начать можно с самозанятости и суммы до 100 000 рублей, если выбор пал на интернет-бизнес. Требуется лишь качественный сайт и услуги, востребованные среди интернет аудитории. Если вы имеете навыки в копирайтинге, бухгалтерии, знаете языки или являетесь специалистом в других сферах, - Вам всегда доступны онлайн офисы и школы. Кстати, именно рынок инфобизнеса растет год из года. И однозначно окажется в Топ-10 бизнес сфер в ближайшее десятилетие.

Ссылка на источник: rognowsky.com

Темы: Бизнес, Экономика
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.12.2019, 19:21
Гость: кадет

Бред какой-то. Троцкисты во власти нам расказывают как нужно открывать бизнес и вести дела. Все это из области сказок и мечтаний космополитов во власти. Для начала власть должна в корне изменить политику и повернуться лицом к внутреннему развитию страны. Это то что предлагал наш русский экономист Глазьев. А для этого мы должны решить кадровын вопросы.
\\\\\\\\
1. Заменить Председателя комитета по бюджету и налогам в думе непотопляемого космополита Макарова
2. Заменить Главу Госкорпорации по развитию малого и среднего бизнеса Бравермана
3. Заменить главу ЦБ Хабибулину
4. Разработать новую программу по налогам
5. Разработать новую программу по кредитам
6. Правительству космополитов "перестать кошмарить малый бизнес"
7. Создание экспертной комиссии о репре-приватизации неээффективного большого частного бизнеса
8. Закрытие воровских офшоров, заставить олигархию работать на страну, а не на Западные офшорные синдикаты.
14.12.2019, 19:21
Гость: Skeptik

Прежде чем начинать бизнес, следует подумать
как будешь отбиваться, под какую крышу становиться
Как спрятать деньги, не показывать мародерам гиенам патриотам
14.12.2019, 19:05
Гость: по поводу развития

Один из крупнейших проектов по развитию высоких технологий в России, инициированный правительством и Советом Безопасности РФ, потерпел крушение. Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов в городе Зеленограде и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
..............
В сделке потерпевшей крах был замешан бывший министр связи РФ Леонид Рейман.
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.