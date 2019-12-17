]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Замглавы Минфина напомнил о копилках для пенсий у советских рабочих

00:14 17.12.2019
Фото с сайта kredit.temaretik.com

У рабочих времен раннего СССР были специальные копилки для пенсионных накоплений, которые они не могли открыть самостоятельно. Об этом в интервью РБК рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«В ранние советские годы рабочим на фабриках раздавали коробочки, так называемые копилки, ключ от которых оставался у кассира банка. Рабочие пополняли копилку, но открыть ее не могли. Они приносили ее в банк, банковский работник открывал и клал деньги на счет этого рабочего», — сказал Моисеев.

О таких копилках замминистра упомянул, говоря о преимуществах гарантированного пенсионного плана (ГПП) перед банковскими депозитами. По его словам, большинству людей необходимы искусственные ограничения, чтобы не потратить свои сбережения.

По его словам, сохранять деньги с помощью гарантированного пенсионного плана удобнее, чем держать деньги на депозите в банке. 

Темы: Экономика и финансы, История СССР
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.12.2019, 00:30
Гость: ...

Че?! Что за бред!!! Никогда такого не было. Сейчас напридумывают, чтобы будущие пенсики в государственную «коробочку» все складывали, типа, потом surprise откроете. Деньги меняются чуть не каждый год, я имею ввиду курс. 1000р в советское время это были космические деньги, потом только хлеб , молоко и спички можно было купить на эти деньги. А бабушка собирала это всю жизнь, думала наследство мне оставит. Оййййййй..... как вся байда эта осточертела. В нашей стране надеяться надо только на себя. Все. Мы у мачехи тут живем. Причём злобной , жесткой и жестокой. Ждать поддержки в трудную минуту нечего. Скорей она создаст эту «трудную минуту»
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.