Замглавы Минфина напомнил о копилках для пенсий у советских рабочих

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У рабочих времен раннего СССР были специальные копилки для пенсионных накоплений, которые они не могли открыть самостоятельно. Об этом в интервью РБК рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«В ранние советские годы рабочим на фабриках раздавали коробочки, так называемые копилки, ключ от которых оставался у кассира банка. Рабочие пополняли копилку, но открыть ее не могли. Они приносили ее в банк, банковский работник открывал и клал деньги на счет этого рабочего», — сказал Моисеев.

О таких копилках замминистра упомянул, говоря о преимуществах гарантированного пенсионного плана (ГПП) перед банковскими депозитами. По его словам, большинству людей необходимы искусственные ограничения, чтобы не потратить свои сбережения.

По его словам, сохранять деньги с помощью гарантированного пенсионного плана удобнее, чем держать деньги на депозите в банке.