Транзит российского газа: сколько заработает Украина

Украина ожидает за пять лет получить $18 млрд от России. Из них $15 млрд - за счет транзита газа, и еще $3 млрд - по итогам судебного разбирательства



Фото с сайта naftogaz.com

Украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель разъяснил, какие решения были приняты в Минске по поводу газовых договоренностей с Россией. Об этом он говорит в статье, размещенной во вторник 24 декабря в газете «Экономическая правда».

«Быть украинским чиновником и договариваться о транзите газа всегда сложно. С каким решением ты бы ни вернулся, будут те, для кого оно окажется «предательством», - начинает издалека Оржель и далее развивает эту тему на примере взаимоотношений с российским «Газпромом».

Саму российскую компанию он характеризует так: «очень непредсказуемый игрок, для которого политические интересы могут быть важнее финансовых». Об этом надо помнить всем, кто садится с представителями «Газпрома» за один стол, предупреждает Оржель.

Итак, первое, о чем договорились Украина с Россией: «Газпром» платит Украине $2,9 млрд (+пеня) по решению Стокгольмского арбитража».

Оржель называет это «однозначным переговорным успехом», если вспомнить заявления российской стороны о том, что она не будет отдавать деньги.

Второй успех, как считает Оржель - это тот факт, что «транзит через Украину будет по крайней мере ближайшие пять лет».

Министр уточняет, что россиянам не хватило буквально нескольких дней, чтобы достроить «Северный поток - 2» и пустить в Европу газ «в обход нашей газотранспортной системы».

Спасибо дорогой Америке

Очень помогла Украине в споре с Россией позиция США, отмечает Оржель.

«Именно поэтому мы так затягивали со встречей и решениями по протоколу, когда 20 декабря мы готовились к согласованию, то уже знали, что оборонный бюджет США будет подписан с введением санкций против компаний, которые строят «Северный поток - 2», - раскрывает карты украинский чиновник.

«Ориентировочная прибыль», с которой Украина вышла из переговоров с Россией по газу, - это порядка $18 млрд.

Это более $3 млрд по итогам Стокгольмского арбитража и $3 млрд ежегодно за транзит в течение 5 лет (срок действия нового договора).

«Итак, в пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них $3 млрд - живыми деньгами, уже до Нового года. И это - без всяких кабальных условий по приобретению российского газа», - подсчитал министр Оржель.

Напомним, 20 декабря после многочасовых переговоров Москва и Киев все-таки подписали протокол о возможности продления транзита газа через Украину. Срок - пять лет. Прежний договор действовал 10 лет и истекает 31 декабря этого года.

Минимальный объем прокачки газа согласно новому контракту - 65 млрд куб. м в 2020 году, 40 млрд куб. м газа с 2021 по 2024 год.

Украина и Россия также достигли предварительных договоренностей об урегулировании взаимных судебных споров в Стокгольмском арбитраже. Новых исков против «Газпрома» быть не должно.

При этом планируется подписать соглашение с «Газпромом» о выплате «Нафтогазу» до конца текущего года около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Арбитраж - это долгий и затратный процесс, отмечает Оржель.

«Допустим, мы бы получили $12,2 млрд (минус судебные издержки) в течение 3-5 лет, если бы наша ГТС стояла пустой. Было бы это победой для Украины? Нет», - считает чиновник. И объясняет, почему. По имеющимся договоренностям Украина теперь должна получить больше от транзита, чем выиграть в суде от его отсутствия.

Кроме того, Украина потеряла бы статус транзитера, а имеющуюся нишу заняли бы компании-поставщики сжиженного газа, добавляет Оржель.

При этом он ранее предупреждал, что тариф на транзит газа для России несколько вырастет, однако точные цифры не называл. В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км.

В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.

В протоколе по газу не указывается, сколько российского газа Украина получит для собственных нужд. Все необходимые документы должны быть подписаны двумя сторонами до конца текущего года.