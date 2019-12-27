Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

11:30

Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского Минэнерго Александра Новака.

По словам Новака, с 1 января также будут сняты аресты с имущества в счет принятых решений по судебным искам. Отмечается, что договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.

В соглашении, в частности, говорится, что для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.

Предполагается, что в 2020 году будут забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.

По вопросу урегулирования юридических разногласий, отмечается, что "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.