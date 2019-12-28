Топ-менеджеры «Нафтогаза» получат $25 млн «за победу» над «Газпромом»

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В пятницу, 27 декабря, "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Это автоматически сулит главе "Нафтогаза Украины" Андрею Коболеву и исполнительному директору компании Юрию Витренко многомиллионную премию, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

За победу в Стокгольмском суде им уже была выплачена премия в размере $20,7 млн с учетом налогов. Из них Коболев получил $7,9 млн, а Витренко - $6 млн. Оставшуюся часть премии - около $25,6 млн - им должны были выплатить "исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша", что накануне и произошло.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" ранее принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск компании к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Это решение вызвало резкую критику не только в украинском обществе, но и среди депутатов Верховной рады и в правительстве. В начале июля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту выплаты премии руководству "Нафтогаза". Дело в том, что первая часть премии была выплачена из бюджета "Нафтогаза", поскольку "Газпром" тогда не выплатил деньги и подал апелляцию на решение суда.

"Нафтогаз" подтвердил в пятницу получение от "Газпрома" платежа на сумму в $2,9 млрд. По подсчетам "Нафтогаза", суммарно по результатам транзитного арбитража он получил от "Газпрома" $5 млрд.