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Топ-менеджеры «Нафтогаза» получат $25 млн «за победу» над «Газпромом»

10:06 28.12.2019
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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В пятницу, 27 декабря, "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Это автоматически сулит главе "Нафтогаза Украины" Андрею Коболеву и исполнительному директору компании Юрию Витренко многомиллионную премию, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 

За победу в Стокгольмском суде им уже была выплачена премия в размере $20,7 млн с учетом налогов. Из них Коболев получил $7,9 млн, а Витренко - $6 млн. Оставшуюся часть премии - около $25,6 млн - им должны были выплатить "исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша", что накануне и произошло.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" ранее принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск компании к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Это решение вызвало резкую критику не только в украинском обществе, но и среди депутатов Верховной рады и в правительстве. В начале июля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту выплаты премии руководству "Нафтогаза". Дело в том, что первая часть премии была выплачена из бюджета "Нафтогаза", поскольку "Газпром" тогда не выплатил деньги и подал апелляцию на решение суда.

"Нафтогаз" подтвердил в пятницу получение от "Газпрома" платежа на сумму в $2,9 млрд. По подсчетам "Нафтогаза", суммарно по результатам транзитного арбитража он получил от "Газпрома" $5 млрд. 

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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28.12.2019, 15:25
Гость: Русский

... а сколько Миллер и его команда получают ..за поражение, при абсолютном выигрышным положением над хохлами. Ответ: значительно больше.
Вопросы ЕМУ, главному гуманитарию страны:..когда на пенсию ,и когда выгонит Миллера и таких как он, расхитителей Народного Достояния России.
А пока один ПОЗОР! Зенит - на мыло!
28.12.2019, 14:49
Гость: Чингачгук

Всё пойдет зондеркомандам для убийства женщин и детей Донбасса, сколько у них спонсоров развелось, мама миа!
28.12.2019, 11:56
Гость: Надо топ менеджеров

газпрома заменить топ менеджерами нафтогаза.
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