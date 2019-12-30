Юбилейные монеты. Введение в нумизматику

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Многие люди слышали о существовании юбилейных монет, однако не все понимают, зачем они создаются, зачем они нужны

Благодаря этой статье вы откроете для себя что-то новое о юбилейных монетах.

Центральный банк РФ выпускает "особенные" монеты по нескольким случаям. Один из таких случаев - государственные праздники либо памятные события. Делается это для того, чтобы увековечить память о том или ином действии в истории страны. Яркими примерами являются такие праздники как: 9 мая, 23 февраля, 8 марта, 4 ноября. Такие монеты всегда будут ценны, ибо выпускаются в ограниченном количестве. Спустя некоторое время их можно продать нумизматам в несколько раз больше. Истории известно много подобных случаев.

Вторая причина, почему выпускаются юбилейные монеты, очевидна. Государству выгодно чеканить монеты необычного формата, веса и формы, ибо всегда найдутся истинные ценители, которые готовы покупать такие монеты за огромные средства, лишь бы пополнить свою коллекцию новым экземпляром.

Третья, и финальная причина - монеты делают ограниченной серией, чтобы поднять ажиотаж в стране и заставить людей больше пользоваться юбилейными монетами, чем бумажными деньгами, ведь они не портятся и много лет в обороте. Также, давно было замечено, что за счет чеканки юбилейных монет использование обыденных монет также увеличивается.

Если у вас в руках оказались юбилейные монеты, то за ними необходим особый уход, ведь если за ними не ухаживать, то они потеряют свою ценность. Металлические монеты должны храниться в сухом месте при невысоких температурах, иначе окисления металла просто не избежать. Если уж подобное произошло, то требуется купить специальный набор для ухода за монетами в магазине нумизматики и снять окисление. Если действий для снятия окисления не было предпринято, то монета может просто сгнить и потерять свой прежний вид. Если же подобных магазинов поблизости нет, то можно воспользоваться "народным" способом. Для этого необходимо взять немного кислоты, например лимонного сока и снять окисление щеткой, смачивая ее соком и смывая водой. Также, если вы собираетесь заняться сбором юбилейных монет профессионально, то необходимо купить специальные альбомы и капсулы, куда вы будете складывать деньги. Так они будут выглядеть более презентабельно.

Это все что вам необходимо знать о юбилейных монетах. Успехов в нумизматике!