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Exxon Mobil добилась отмены штрафов за сотрудничество с «Роснефтью»

16:02 1.01.2020
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Окружной суд Далласа отменил штрафы в размере 2 млн долларов, которые Минфин США наложил на нефтяную корпорацию Exxon Mobil за сделки с "Роснефтью" вопреки санкциям, введенным против главы компании Игоря Сечина. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на решение судьи Джейн Бойл.

В решении суда говорится, что Exxon не была достаточным образом проинформирована, что ее соглашения, заключенные с "Роснефтью" в 2014 году, нарушат ограничения, введенные из-за Крыма.

В своем иске Exxon указала, что ее незаконно наказали за сотрудничество с "Роснефтью", которая на тот момент сама не была под санкциями. Ограничения были введены только в отношении Сечина, подпись которого стояла под заключенными контрактами. В Exxon считали, что ее оштрафовали в 2017 году только из-за этой подписи и что в Минфине допустили "произвольное и капризное" толкование исполнительного указа президента Барака Обамы о санкциях.

Темы: Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.01.2020, 23:41
Гость: Непонятнор,

а в данный момент Эксон сотрудничает с Роснефтью, или нет?
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