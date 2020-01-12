В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

16:55

Правительство готовится внести в Госдуму законопроект о новой пенсионной схеме - гарантированном пенсионном плане (ГПП), согласно которому по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план, пишет "Российская газета".

Как рассказал изданию первый зампред Банка России Сергей Швецов, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений, или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше. ГПП должен прийти на смену обязательным пенсионным накоплениям, формирование которых заморожено с 2014 года.

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, который рассчитывается на 15-20 лет вперёд, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года, сказал Швецов. С одной стороны, это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер. С другой, неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный. Таким образом, это как бы скользящий бессрочный план. Швецов отметил спорность этой технологии, потому что она "менее понятна людям".

"Скользящий" вариант выплат дает возможность передачи остатка накоплений по наследству даже после того, как выплаты начались. "Эта пенсия - до смерти, но с точки зрения наследования - это срочная история, - пояснил Швецов. - И если человек, кому завещана эта пенсия, находится на стадии выплат, к его выплатам добавляют унаследованные выплаты, а если он находится еще на стадии накопления, он получает выкупную сумму - весь остаток разом".