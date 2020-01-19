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ЦБ зафиксировал рекордный в истории приток иностранцев в госдолг России

14:01 19.01.2020
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Приток нерезидентов в российский госдолг в 2019 году оказался рекордным за всю историю, составив $22,2 млрд, следует из опубликованных ЦБ сведений о платежном балансе.

В этот показатель входят инвестиции нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) и суверенные евробонды, пояснил РБК главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Около $15 млрд иностранцы вложили в ОФЗ и около $7 — в евробонды, уточнила экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

В 2018 году иностранцы избавлялись от российских суверенных облигаций: отток составил $5,3 млрд. Предыдущий рекордный приток нерезидентов в российский госдолг был зафиксирован в 2012 году: тогда он составил $17,1 млрд.

В 2019 году рос спрос инвесторов на активы развивающихся рынков и смягчалась санкционная риторика в отношении России. К этому прибавилось стремительное замедление инфляции при сохранении высоких реальных ставок. Все эти факторы способствовали активному возврату иностранцев после бегства 2018 года, говорят эксперты. 

Темы: Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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19.01.2020, 19:50
Гость: Сноб

Инвестиции в госдолг - это не те вложения( мне это слово кажется более подходящим) которые действительно совершает,например,Рено-Ниссан или Мерседес, когда строят сборочные цеха (хотя бы!) для окончательной сборки своих автомобилей в России - всё таки создаются рабочие места, часть средств оседает в России. Какое никакое а промышленное производство.
А инвестиции в госдолг -это другое. Это то же самое, что делает ЦБ РФ, покупая гособлигации казначейства США.
Есть у меня подозрение, что "западные" инвесторы в госдолг- это офшорные фирмы наших олигархов, которые радостоно покупают облигации ЦБ РФ, так как держат информацию под контролем и в любой неблагоприятный момент в России могут эти "ГКО" сбросить. Очень может быть, что среди таких инвесторов есть и брокерские отделения крупных западных банков - им же тоже хочется воспользоваться высокими российскими процентами - на западе таких близко нет.
Мне при этом непонятно, зачем собственные свободные средства ЦБ вкладывает в низкопроцентные бумаги США? То есть берёт в долг с миру по нитке под высокий процент продавая собственные обязательства, а грубо говоря на полученные деньги покупаются низкопроцентные обязательства США - может кто-то объяснит?
19.01.2020, 18:19
Гость: да-да

все при деле. Виртуальный банковский бизнес где злобствуют известные финансовые аферисты на игре ставок. Иностранная торговля бурлит на операциях купи/продай. Сырьевая воровская олигархия выкачивает все ресурсы за пределы страны. Полчища пригоашенные мигрантов перекладывают плитку(осваивают бюджет).
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Власть рапортует о каком-то росте ВВП +0.1%. Создается иллюзия бурной деятельности в картинках и в отчетах на ТВ. На деле же мы как страна стремительно деградируем. Люди не могут трудоустроиться. Не хватает рабочих мест. Промышленность на боку. Зато наивсе растут цены. Индустриализация не запускается. Идет тотальное обнищание людей.
19.01.2020, 18:02
Гость: да-да

они просто не знают и не умеют управлять крупными большими государственными предприятиями. Представьте себе этих мелких чинуш и аферистов на месте государственника Сталина, когда мы как страна были гораздо более в худших условиях и сумели устоять и созлать супер-государство. Все видят, что сегодняшнее антирусское лобби во власти противодействует развитию реальной экономики страны.
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