ЦБ зафиксировал рекордный в истории приток иностранцев в госдолг России

14:01

Приток нерезидентов в российский госдолг в 2019 году оказался рекордным за всю историю, составив $22,2 млрд, следует из опубликованных ЦБ сведений о платежном балансе.

В этот показатель входят инвестиции нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) и суверенные евробонды, пояснил РБК главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Около $15 млрд иностранцы вложили в ОФЗ и около $7 — в евробонды, уточнила экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

В 2018 году иностранцы избавлялись от российских суверенных облигаций: отток составил $5,3 млрд. Предыдущий рекордный приток нерезидентов в российский госдолг был зафиксирован в 2012 году: тогда он составил $17,1 млрд.

В 2019 году рос спрос инвесторов на активы развивающихся рынков и смягчалась санкционная риторика в отношении России. К этому прибавилось стремительное замедление инфляции при сохранении высоких реальных ставок. Все эти факторы способствовали активному возврату иностранцев после бегства 2018 года, говорят эксперты.