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Валентин Катасонов. Давос как ритуал

17:28 23.01.2020 , Валентин Катасонов

Лозунг Давоса-2020 – «Капитализм для всех». Давос был и остаётся местом встреч тех, кто входит в мировые рейтинги миллиардеров

Фото с сайта bbva.com 

Ещё в 1960-е годы Давос был небольшим городком в восточной Швейцарии, в кантоне Граубюнден, на реке Ландвассер. Даже не городком, а деревней, население которой не дотягивало до 10 тысяч человек и о существовании которой многие швейцарцы не знали.

А последние полвека Давос – политическое понятие. Здесь с 1971 года ежегодно проходит международная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ). Может быть, лишь саммиты Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) соперничают со встречами в Давосе по числу представленных стран, количеству официальных участников, гостей и журналистов.

На форум приглашаются главы государств и правительств, представители бизнеса (крупного и крупнейшего бизнеса). Некоторая часть участников – общественно-политические деятели, представители науки, СМИ. Несмотря на неформальный характер встреч в Давосе, они жёстко регламентированы по составу участников, набору обсуждаемых вопросов, доступу журналистов.

ВЭФ каждый год готовит списки участников и рассылает приглашения. Полного повторения состава участников не бывает, но в списках постоянно фигурируют те компании и организации, которые являются членами ВЭФ (их около 1000, есть и российские). В некоторых случаях организаторы намекают, что определённых лиц и/или представителей корпораций они не хотят видеть в Давосе. Так, в 2019 году организаторы ВЭФ сочли нежелательным участие в мероприятии трёх российских бизнесменов, которые оказались под американскими санкциями (глава банка ВТБ Андрей Костин, совладелец РУСАЛ Олег Дерипаска и владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг).

Основатель и бессменный руководитель ВЭФ – профессор из Швейцарии Клаус Шваб. Исполнительным органом Всемирного экономического форума выступает Руководящий cовет во главе с президентом ВЭФ норвежцем Бёрге Бренде. Штаб-квартира ВЭФ расположена недалеко от Женевы.

Первые саммиты Форума не выходили за пределы Европы, а сама организация называлась Европейский форум менеджмента. Тогда обсуждались вопросы повышения конкурентоспособности европейской экономики. Форум сыграл немалую роль в процессе европейской интеграции, а в 1987 году у него появилось новое название – Всемирный экономический форум. Давос стал площадкой, на которой уже более тридцати лет продвигаются идеи экономической, финансовой, информационной глобализации.

Правда, организаторы последних саммитов (2018 и 2019 гг.) оказались в некоторой растерянности. Дональд Трамп своими заявлениями и действиями стал поощрять торговый и инвестиционный протекционизм. Он смешал карты организаторам саммитов, и обсуждения на площадке Давоса стали перестраиваться, уходя в сравнительно безобидные темы (цифровизация, роботы, экология и т. п.).

Давос-2020 хотят сделать грандиозным. Это юбилейный, пятидесятый саммит (он проходит 21-24 января). На форум приехали более 2800 участников из 118 стран мира. Среди них 53 главы государств и правительств, 1700 бизнес-лидеров, 282 общественных деятеля. Во главе делегации США - министр финансов Стивен Мнучин, в составе делегации – старший советник президента Джаред Кушнер. Приедут в Давос канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор МВФ Кристалина Георгиева, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Появится в Швейцарии представитель британской королевской семьи принц Чарльз.

Лозунг Давоса-2020 – «Капитализм для всех». Давос был и остаётся местом встреч тех, кто входит в мировые рейтинги миллиардеров. Участники юбилейного форума нацелились на формирование «капитализма стейкхолдеров», то есть заинтересованных сторон, но такая «заинтересованная сторона», как народ, на форуме не представлена. «Народный капитализм» из встреч в Давосе не появится.

От лозунга «Капитализм для всех» веет ощущением, что идеология экономического либерализма себя исчерпала. В программах форума постоянно встречается выражение «государственно-частное партнёрство» (ГЧП). Не за горами время, когда Запад вернётся к модели государственно-монополистического капитализма (ГМК), существовавшей до конца 1970-х годов. 21-24 января будут обсуждать государственно-частное партнёрство ГЧП по шести направлениям – экология, экономика, общество, промышленность, технология, геополитика.

Примечательно увеличение в последние годы в программах форума доли экологической тематики. На этот раз запланированы сессии «Противостояние климатическому апокалипсису», «Устойчивая дорога к общему будущему», «Освободиться от одноразового пластика».

В повестке дня появились вопросы, которые не имеют отношения к экономике и которых ранее в Давосе не касались, – феминизм, гендерное равенство, права сексуальных меньшинств. По оценке некоторых наблюдателей, Давос превращается во влиятельного пропагандиста второго Содома.

Политический блок представлен сессиями «Будущее американской внешней политики», «Приоритеты G8», «Новый европейский нарратив» и др.

А традиционные экономические вопросы, которыми ВЭФ и должен заниматься, стали уходить на второй план. В рамках экономического блока запланированы сессия «Глобальный экономический прогноз», дискуссии «Будущее финансовых рынков», «Будущее цифровой экономики». Мировой экономический и финансовый кризис надвигается, а Давос, подобно страусу, пытается прятать голову в песок. Ранее ВЭФ всегда претендовал на роль центра управления мировой экономикой. Сейчас же рекомендации, которые формулировались форумом в начале текущего десятилетия (меры по недопущению повторения мирового финансового кризиса), начисто забыты.

Интерес России к Давосу падает. Отчасти потому, что форум превращается в говорильню, в ритуал. Туда продолжают ездить для поддержания статуса. Кроме того, Давос особенно и не ждёт Россию. Санкции США превратили некоторых лиц из РФ в персоны, не очень желательные для этого форума.

Москва делает ставку на альтернативы Давосу. Это Петербургский международный экономический форум (в 2020 году он пройдёт 3-6 июня) и Восточный экономический форум во Владивостоке (состоится 2-5 сентября).

Темы: Всемирный экономический форум в Давосе
Источник: Фонд Стратегической Культуры
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.01.2020, 21:53
Гость: Ворлду

Про выкуп баллов. Как их будут выкупать, кто не имеет высокооплачиваемой работы и не спекулирует на бирже?
Тому, кто имеет уже капитал(любого происхождения) пенсия пофиг.
Он живёт себе на проценты и в ус не дует.
Что ты предлагаешь делать честным трудягам, которым едва хватает денег на покрытие необходимых расходов?
#
Про государство, которое якобы не может создать всем рабочие места. Думаю, что может. Нам что, строить не надо? Науку двигать не надо? Создавать собственную техническую базу по всем утраченным направлениям, для внутреннего пользования, для безопасности - не надо? Продовольственную базу?
У нас даже семян своих нет! Мясного стада нет.
Станков, различного оборудования. Деятельной части населения работу предоставить можно.
Что делать тем, кто не хочет или не может активно участвовать в рабочем процессе? Им тоже можно найти занятие.
Часть работ будет декоративна, социальна, по оплате невелика, но они будут держать людей на плаву. И люди больше будут заниматься размножением, воспитанием детей и уходом за престарелыми и инвалидами, благоустройством, созданием благоприятного социального климата, бытовыми услугами.
Среди этих агнцев божьих будут бегать волки с заботливо подпиленными зубами, а уж всякое прочее зверье будет получать пайку согласно внсенному вкладу в развитие общества.
Кто-то наверху может сидеть и меряться пи...и дворцами в тиши лесов.
Всем это будет "до лампочки", если все будут сыты, одеты и круглогодично клеить обои.
А! Ещё Арктика не освоена. И Луна;)
23.01.2020, 21:10
Гость: World - Worldу (Рынок государств)

От этого и пенсия и уровень жизни..
Инвест. экономика - это рабочие места и управление вкладами будущих пенсионеров и просто вкладчиков. Уже есть это на фелеральном уровне . правда с 80000 у.е только а то и больше - при Кремле это с 400 000 - 500 000. у.е
Это должно быть приоритетно. Тогда можно посредством долевого участия. с намного меньшими суммами.
Иначе пенсию свою не ращвить . Все схемы - это поиски и заводят не туда пока что.
Единственно разумная идея - Выкуп балов (В КМ по этому поводу была тема) Человек тогда может и немного побольше оперировать отчислениями . Снижая сам свой пенсионный возраст. теоретически до 35 лет ......
Государство никогда не сможет создать всем рабочие места.
В новейших технологиях - и методах управления
А вот условия подпитки этих новейших технологий и управление - государство может обеспечить . Лишь бы "Государственники " в том понимании не путали сути разные..
Это сложней намного чем Крым и "незалежники" но это единственный путь. Где интересы государства совпадают с частными или личными.
Другого пути нет. Увы!
И не надейтесь.
23.01.2020, 20:42
Гость: World - Worldу

Там в отличии от акций - не бывает пузырей - как только они образуются - лопаются и не доводя до смертельного.......
Уровень графиков - сам вид стратегический - может понижаться но не смертельно - потому что пузыри лопаются во время
Он как был примерно в 2007 -8 годах так и остался - в отличии от фондов и акций с чего собственно пенсия - а прибыль от производственной деятельности или управления.
Придумано Черчилем - потому то и не заходит Солнце. ))))))))))
А Ваши Сталины и заскорузлые радетели о народе под видом государственной заботы - это профукали и даже не признаются в этом
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