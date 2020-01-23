Валентин Катасонов. Давос как ритуал

Лозунг Давоса-2020 – «Капитализм для всех». Давос был и остаётся местом встреч тех, кто входит в мировые рейтинги миллиардеров

Фото с сайта bbva.com

Ещё в 1960-е годы Давос был небольшим городком в восточной Швейцарии, в кантоне Граубюнден, на реке Ландвассер. Даже не городком, а деревней, население которой не дотягивало до 10 тысяч человек и о существовании которой многие швейцарцы не знали.

А последние полвека Давос – политическое понятие. Здесь с 1971 года ежегодно проходит международная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ). Может быть, лишь саммиты Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) соперничают со встречами в Давосе по числу представленных стран, количеству официальных участников, гостей и журналистов.

На форум приглашаются главы государств и правительств, представители бизнеса (крупного и крупнейшего бизнеса). Некоторая часть участников – общественно-политические деятели, представители науки, СМИ. Несмотря на неформальный характер встреч в Давосе, они жёстко регламентированы по составу участников, набору обсуждаемых вопросов, доступу журналистов.

ВЭФ каждый год готовит списки участников и рассылает приглашения. Полного повторения состава участников не бывает, но в списках постоянно фигурируют те компании и организации, которые являются членами ВЭФ (их около 1000, есть и российские). В некоторых случаях организаторы намекают, что определённых лиц и/или представителей корпораций они не хотят видеть в Давосе. Так, в 2019 году организаторы ВЭФ сочли нежелательным участие в мероприятии трёх российских бизнесменов, которые оказались под американскими санкциями (глава банка ВТБ Андрей Костин, совладелец РУСАЛ Олег Дерипаска и владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг).

Основатель и бессменный руководитель ВЭФ – профессор из Швейцарии Клаус Шваб. Исполнительным органом Всемирного экономического форума выступает Руководящий cовет во главе с президентом ВЭФ норвежцем Бёрге Бренде. Штаб-квартира ВЭФ расположена недалеко от Женевы.

Первые саммиты Форума не выходили за пределы Европы, а сама организация называлась Европейский форум менеджмента. Тогда обсуждались вопросы повышения конкурентоспособности европейской экономики. Форум сыграл немалую роль в процессе европейской интеграции, а в 1987 году у него появилось новое название – Всемирный экономический форум. Давос стал площадкой, на которой уже более тридцати лет продвигаются идеи экономической, финансовой, информационной глобализации.

Правда, организаторы последних саммитов (2018 и 2019 гг.) оказались в некоторой растерянности. Дональд Трамп своими заявлениями и действиями стал поощрять торговый и инвестиционный протекционизм. Он смешал карты организаторам саммитов, и обсуждения на площадке Давоса стали перестраиваться, уходя в сравнительно безобидные темы (цифровизация, роботы, экология и т. п.).

Давос-2020 хотят сделать грандиозным. Это юбилейный, пятидесятый саммит (он проходит 21-24 января). На форум приехали более 2800 участников из 118 стран мира. Среди них 53 главы государств и правительств, 1700 бизнес-лидеров, 282 общественных деятеля. Во главе делегации США - министр финансов Стивен Мнучин, в составе делегации – старший советник президента Джаред Кушнер. Приедут в Давос канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор МВФ Кристалина Георгиева, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Появится в Швейцарии представитель британской королевской семьи принц Чарльз.

Лозунг Давоса-2020 – «Капитализм для всех». Давос был и остаётся местом встреч тех, кто входит в мировые рейтинги миллиардеров. Участники юбилейного форума нацелились на формирование «капитализма стейкхолдеров», то есть заинтересованных сторон, но такая «заинтересованная сторона», как народ, на форуме не представлена. «Народный капитализм» из встреч в Давосе не появится.

От лозунга «Капитализм для всех» веет ощущением, что идеология экономического либерализма себя исчерпала. В программах форума постоянно встречается выражение «государственно-частное партнёрство» (ГЧП). Не за горами время, когда Запад вернётся к модели государственно-монополистического капитализма (ГМК), существовавшей до конца 1970-х годов. 21-24 января будут обсуждать государственно-частное партнёрство ГЧП по шести направлениям – экология, экономика, общество, промышленность, технология, геополитика.

Примечательно увеличение в последние годы в программах форума доли экологической тематики. На этот раз запланированы сессии «Противостояние климатическому апокалипсису», «Устойчивая дорога к общему будущему», «Освободиться от одноразового пластика».

В повестке дня появились вопросы, которые не имеют отношения к экономике и которых ранее в Давосе не касались, – феминизм, гендерное равенство, права сексуальных меньшинств. По оценке некоторых наблюдателей, Давос превращается во влиятельного пропагандиста второго Содома.

Политический блок представлен сессиями «Будущее американской внешней политики», «Приоритеты G8», «Новый европейский нарратив» и др.

А традиционные экономические вопросы, которыми ВЭФ и должен заниматься, стали уходить на второй план. В рамках экономического блока запланированы сессия «Глобальный экономический прогноз», дискуссии «Будущее финансовых рынков», «Будущее цифровой экономики». Мировой экономический и финансовый кризис надвигается, а Давос, подобно страусу, пытается прятать голову в песок. Ранее ВЭФ всегда претендовал на роль центра управления мировой экономикой. Сейчас же рекомендации, которые формулировались форумом в начале текущего десятилетия (меры по недопущению повторения мирового финансового кризиса), начисто забыты.

Интерес России к Давосу падает. Отчасти потому, что форум превращается в говорильню, в ритуал. Туда продолжают ездить для поддержания статуса. Кроме того, Давос особенно и не ждёт Россию. Санкции США превратили некоторых лиц из РФ в персоны, не очень желательные для этого форума.

Москва делает ставку на альтернативы Давосу. Это Петербургский международный экономический форум (в 2020 году он пройдёт 3-6 июня) и Восточный экономический форум во Владивостоке (состоится 2-5 сентября).