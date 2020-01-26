Греф посоветовал держать сбережения в рублях

16:13

Глава Сбербанка Герман Греф считает российскую валюту стабильной, поэтому призывает все сбережения хранить в рублях.

"Сегодня их [сбережения] нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой", - цитирует его ТАСС.

Греф также рассказал, в какой валюте предпочитает держать сбережения он сам.

"Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений", - сказал глава Сбербанка.