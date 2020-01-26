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Греф посоветовал держать сбережения в рублях

16:13 26.01.2020
Герман Греф © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Герман Греф. Стоп-кадр из видеотрансляции
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Глава Сбербанка Герман Греф считает российскую валюту стабильной, поэтому призывает все сбережения хранить в рублях. 

"Сегодня их [сбережения] нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой", - цитирует его ТАСС.

Греф также рассказал, в какой валюте предпочитает держать сбережения он сам.

"Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений", - сказал глава Сбербанка.

Темы: Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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26.01.2020, 18:43
Гость: stalker

"Греф посоветовал держать сбережения в рублях". От себя добавлю. И в подконтрольном ему Сбербанке РФ.
26.01.2020, 18:34
Гость: gvozd

и потому греф разграбив золото-валютные запасы рф в 2014, немедленно их вывел в сша..
зона его никак не дождется.
26.01.2020, 18:13
Гость: Зачем ему воровать?

Не ворует он. Для него итак рублей напечатают сколько понадобится.
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