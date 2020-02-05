]]>
]]>
Главная Экономика Новости

США пригрозили ввести санкции против «Роснефти» из-за Венесуэлы

22:52 5.02.2020
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
Материалы по теме:

США рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. 

Он отказался пояснить, предупреждал ли Вашингтон Москву об угрозе применения таких рестрикций, какие шаги "Роснефти", по мнению США, следовало бы сделать, чтобы избежать возможных американских санкций. "Мы действительно обеспокоены поведением "Роснефти" в Венесуэле. Как мы к этому подходим - это вопрос внутренних обсуждений, о которых я, разумеется, [публично] говорить не могу", - цитирует Абрамса ТАСС.

При этом он утверждал, что такой подход власти США используют в отношении не только "Роснефти", но и крупнейшей испанской нефтяной компании Repsol и американской фирмы Chevron. "Я бы [на месте этих компаний] действовал осторожно применительно к их деятельности в Венесуэле, направленной на прямую или косвенную поддержку диктатуры Мадуро", - сказал представитель администрации США.

Темы: Экономические санкции и эмбарго, ОАО «НК «Роснефть»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.02.2020, 06:12
Гость: Старый евrей

А чего в Венесуэле забыл "гегемон"? Подотритесь вы своими "санкциями" бабуины.
06.02.2020, 01:00
Гость: Масс

Точно буду за Трампа голосовать.
05.02.2020, 23:13
Гость: Юляша

Это значит - что все МЫ делаем Правильно.
Так держать.Не впервой с "гитлером" воевать.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации