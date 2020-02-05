США пригрозили ввести санкции против «Роснефти» из-за Венесуэлы

22:52

США рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Он отказался пояснить, предупреждал ли Вашингтон Москву об угрозе применения таких рестрикций, какие шаги "Роснефти", по мнению США, следовало бы сделать, чтобы избежать возможных американских санкций. "Мы действительно обеспокоены поведением "Роснефти" в Венесуэле. Как мы к этому подходим - это вопрос внутренних обсуждений, о которых я, разумеется, [публично] говорить не могу", - цитирует Абрамса ТАСС.

При этом он утверждал, что такой подход власти США используют в отношении не только "Роснефти", но и крупнейшей испанской нефтяной компании Repsol и американской фирмы Chevron. "Я бы [на месте этих компаний] действовал осторожно применительно к их деятельности в Венесуэле, направленной на прямую или косвенную поддержку диктатуры Мадуро", - сказал представитель администрации США.