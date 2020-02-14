65 лет не предел: Госдума открыла путь еще одному повышению пенсионного возраста

Правительству Мишустина поставлена сверхзадача — заставить россиян проглотить новую пенсионную реформу

© KM.RU, Алексей Белкин

После того, как в России стартовала пенсионная реформа, согласно которой выход на заслуженный отдых становился возможен для мужчин лишь с 65, а для женщин — только с 60 лет, группа депутатов от КПРФ и «Справедливой России» внесла в Госдуму альтернативный законопроект. Он, в частности, предполагал введение моратория на повышение возраста выхода на пенсию до 1 января 2030 года.

У совместного законопроекта коммунистов и «справороссов» сразу же появились противники. В частности, комитет Госдумы по труду и социальной политике, в подавляющем большинстве состоящий из «единороссов», заявил: «Законодательство Российской Федерации не предусматривает института „моратория“ на принятие каких-либо нормативных правовых актов».

После такого вердикта судьба безусловно необходимого россиянам законопроекта была предрешена — нижняя палата российского парламента, в котором подавляющее большинство голосов принадлежит все той же партии власти, отклонила законопроект в первом же чтении.

Но это еще полбеды, гораздо страшнее другое — решение парламентариев по законопроекту КПРФ и «Справедливой России» открывает дорогу для новых «людоедских» решений по пенсионному возрасту. То есть, не исключает повышения возрастного порога выхода на пенсию.

Главный политический советник председателя ЦК КПРФ, член ЦК КПРФ Вячеслав Тетёкин оценивает этот момент как совершенно четкий и ясный сигнал.

— Это просто не укладывается в голове, — размышляет он. — С одной стороны, общество бушует в полном смысле этого слова, так как ни одно решение правительства за долгие годы не вызывало такого отторжения, как пенсионная реформа. С другой стороны, власть как бы намекает об еще одном повышении пенсионного возраста. Это свидетельствует об отсутствии элементарного здравого смысла и политического чутья у правящей группировки.

Эти ребята, видимо, считают, что они вечные, что, по аналогии с Римской империей, «рабы внизу» будут им вечно поклоняться. У меня, по крайней мере, складывается именно такое впечатление. Они до сих пор, вероятно, не понимают, что жизнь меняется буквально на глазах. Что гнев и негодование, вызванные пенсионной реформой, могут резко усилиться, стоит им только объявить об одном лишь намерении в очередной раз повысить пенсионный возраст. Что это станет началом краха этого режима.

— Ну так об этом пока никто из представителей власти и не заявляет.

— Да, они пока молчат. Хотя на самом деле любой разумный правитель, столкнувшись с мощным народным раздражением от повышения пенсионного возраста и выяснив, что эта новация не принесла никаких экономических дивидендов, а только лишь дополнительные расходы, давно бы уже, как говорится, сдал назад.

Этого, увы, не произошло. И сам факт того, что законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста был отклонен, свидетельствует — «Единая Россия» получила абсолютно четкое указание от правительства блокировать эту инициативу. Это, в свою очередь, означает, что в умах некоторых высокопоставленных чиновников такой замысел о повышении пенсионного возраста, вне всякого сомнения, вызревает.

А ведь именно об этом несколькими месяцами ранее говорили и другие политики и экономисты.

Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Московского городского комитета партии, депутат Госдумы Валерий Рашкин отмечал, что подготовка второго этапа пенсионной реформы действительно пошла. И его задача — повысить возраст выхода на пенсию до 70 лет. Потому что первый этап пенсионной реформы не решил никаких крупных проблем. Никакого заметного роста пенсий не наблюдается, даже пресловутая прибавка по тысяче рублей к ежемесячной пенсии по итогам 2019 года фигурирует в основном в отчетах чиновников.

— В правительстве РФ создана группа, которая призвана подвести итоги первого этапа пенсионной реформы, — заявлял он. — И дать рекомендации, что делать дальше. Именно отсюда пошли утечки, что в качестве одного из вариантов рассматривается повышение пенсионного возраста до 70 лет.

Именно эту задачу, уверил Валерий Рашкин, будет настойчиво решать российское правительство. Возможно, не в 2019—2020 годах, а позже, тем не менее «артподготовка» общественного мнения уже запущена.

— Сейчас в коридорах власти, в кабинетах «единороссов», — вторил ему экономист Владислав Жуковский, — ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста еще на три года — до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Видимо, потому, что последнее пятилетнее повышение обошлось без перекрытия федеральных трасс, решили повышать и дальше. Несколько расходясь в оценках новой планки повышения возраста выхода на пенсию, эксперты сошлись в одном — это делается для того, чтобы в идеале россияне не доживали до пенсии вообще.

В Кремле, разумеется, все это отрицают. Но много ли сейчас доверия Кремлю?

В том, что «дорожная карта» для очередного повышения пенсионного возраста составлена уже давно, твердо уверен экс-президент Национальной лиги управляющих, эксперт по работе с негосударственными пенсионными фондами Дмитрий Александров:

— Мы любим ссылаться на передовой мировой опыт, а в той же Англии, на минуточку, на пенсию выходят в 70 лет. И тоже подумывают о поднятии планки. Теперь вспомните, какие цифры по новому возрасту выхода на пенсию заявлялись изначально? Полагаю, будут пересмотрены категории «досрочников», пока еще имеющих право выйти на заслуженный отдых раньше основной массы работающих. Кроме того, думаю, будет затронут один нюанс, существующий еще со сталинских времен: работники сферы сельского хозяйства имеют некоторые льготы по отчислениям в Пенсионный фонд, а пенсию получают не меньшую, чем горожане. Так что здесь тоже следует в перспективе ждать секвестирования.

Также Дмитрий Александров допустил вероятность перераспределения средств фондов обязательного медицинского и социального страхования, чтобы они оказывались, так сказать, в одном котле.

На этом фоне все принимаемые новым правительством Мишустина решения идеально укладываются в паззл под названием «Пенсионная реформа 2.0».

Во-первых, новый премьер-министр уже дал кабинету министров поручение провести ревизию расходов бюджета на этот год, чтобы перенаправить средства на проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному собранию. Так что вполне можно предположить, что по итогам этой работы будет предложено секвестировать те самые льготы по отчислениям в Пенсионный фонд для тружеников села.

Во-вторых, кабинет министров вернулся к вопросу снижения уплачиваемых работодателями страховых взносов с нынешних 30% до 23−25%.

«Но при чем же тут пенсионная реформа? — зададутся вопросом ура-патриоты. — Ведь это делается для „обеления“ российской экономики и снижения нагрузки на бизнес-сообщество. Которое, кстати, не дождалось этого от правительства Медведева, обсуждавшего такой налоговый маневр в 2017—2018 годах взамен на повышение НДС с 18 до 22%». А при том, заочно отвечает им Владислав Жуковский.

— Типичный «единоросс» Михаил Мишустин ничем от Дмитрия Медведева не отличается, о чем он сам и заявлял, — напоминает эксперт. — Тихий и покорный аппаратчик, он будет подавать в нужном власти ракурсе анонсы о жалких подачках населению, создавать видимость заботы государства о народе.

— А снижение отчислений в фонд социального страхования — это разве только видимость заботы о народе. Некоторые эксперты уверяют, что такой шаг в теории позволит гражданам выйти из «тени» и вообще оживит стагнирующий потребительский спрос, положительно отразившись на всей нашей экономике в целом.

— Это будет, мягко выражаясь, просто конец. Мы все прекрасно понимаем — если власть неустанно говорит, что пенсионный возраст повышать не планируется, он обязательно будет повышен. Если власть говорит, что пенсионные накопления у людей никто отбирать не собирается, они обязательно будут конфискованы. То же самое и со страховыми взносами. Если сказали, что собираются понижать, значит, в итоге их обязательно повысят и льготы отберут. Потому что зачем их понижать, предварительно подняв пенсионный возраст? Ведь можно было сделать все гораздо проще — обойтись без повышения и просто ввести если не прогрессивную, то хотя бы плоскую шкалу для людей с высокими доходами, а для людей с доходами ниже среднего уровня ее просто снизить.

С Владиславом Жуковским соглашается и доктор экономических наук Андрей Гудков, утверждая, что если это будет сделано, то вся система социального страхования попросту будет угроблена. Снижение планки страховых взносов, уверяет он, приведет к снижению зарплаты за счет перекладывания страховых взносов с работодателя на работника. «Это классический либеральная обманка, которую они уже не раз применяли. Это может обернуться очень нехорошими вещами. В первую очередь это обернется тем, что данные обещания при повышении пенсионного возраста — добавлять неработающим пенсионерам по 1000 рублей в год — невозможно будет выполнить», — резюмировал он, отметив, что в результате зарплаты трудящихся могут даже уменьшиться.

Если предположить, что рассуждения экспертов верны и в ближайшие годы россияне действительно столкнутся с очередным повышением пенсионного возраста, складывается ощущение, что Вячеслав Тетёкин прав — власть действительно не отдает себе отчета в том, что ей придется гасить гораздо более многочисленные митинги протеста, по сравнению с которыми все московские волнения последних лет покажутся просто детским лепетом. И что рейтинг популярности президента, уже упавший за последние два года до тринадцатилетнего минимума, упадет еще больше, что может самым непосредственным образом сказаться на предполагаемом в 2024 году «транзите власти» в ходе операции «Преемник».

Однако наивно предполагать, что опытные стратеги, окопавшиеся в башнях Кремля, не готовятся к подобному варианту развития событий.

Вспомним, одним из первых распоряжений Михаила Мишустина на посту главы российского кабмина стало установление надбавки в размере 100% от оклада сотрудникам МВД, Росгвардии и военным, «участвующим в охране общественного порядка», работающим в Москве, Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях. То, что именно в этих регионах массовые протесты и митинги наиболее опасны для нынешней власти, конечно же, чистой воды совпадение.

Не стоит также сбрасывать со счетов и грядущие поправки в Конституцию РФ. Ко второму чтению в пакете по ним появилась новация о предоставлении всем бывшим президентам России пожизненного статуса сенатора Совета Федерации. Это позволит известнейшему российскому политический тандему остаться во власти. А в совокупности с предполагаемым учреждением Госсовета как контролирующего органа власти и перераспределением полномочий между сенатом и президентом, приобрести возможность определять приоритеты российской внутренней политики на долгие и долгие годы без оглядки на мнение населения.

Вот что главное, а не нормы об индексации пенсий и уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума. Эти, по сути, абсолютно декларативные нормы используются властью лишь для того, чтобы, как говорится, «пипл схавал» и не поперхнулся.

Если это «прокатит» на всероссийском голосовании по поправкам, то, в принципе, не таким уж и рисковым будет выглядеть падение народных рейтингов во время запуска второго этапа пенсионной реформы.