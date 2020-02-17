Система делегирования производства: отзывы производителя фахверка Сергея Домогацкого

22:39

Каждый бизнес имеет свой секрет успеха

О своей модели производства рассказал Сергей Домогацкий – основатель компании Ecocomplect, массово производящей недорогие дома по технологии фахверк.

Минусы собственного производства

Сергей вынашивал идею создания завода домов несколько лет. Однако пообщавшись с людьми, которые уже открыли собственное производство, был ошеломлен озвученными цифрами.

«Завод мог обойтись и в 2, и в 5, и даже в 8 млрд рублей, а на отладку процесса уходило в среднем около 5 лет, – делится Сергей Домогацкий. – Подобные суммы вполне оправданы, ведь хорошее оборудование стоит больших денег. К тому же, нужно загружать производственные мощности, иначе можно разориться на огромных накладных расходах».

Сергей Домогацкий обнаружил 2 основных минуса собственного производства:

1. Если вдруг по какой-то причине производство не загружено, оно начинает тянуть на дно всю компанию. Так как простаивают производственные мощности и десятки человек, работающих на заводе.

2. В связи с тем, что запуск завода стоит огромных денег, они распределяются в виде наценки на продукцию. Именно поэтому у всех компаний, строящих фахверк в России и имеющих свое производство, дома в итоге стоят значительно дороже.

«Кроме того, на собственном заводе могут произойти форс-мажорные обстоятельства. Например, недавно на одном из предприятий, которому мы делегируем производство бруса, сгорело немецкое оборудование, стоимостью 35 миллионов рублей. Мы просто перераспределили заказы на другие заводы, с которыми также сотрудничаем. Таким образом, удалось избежать больших задержек. Если бы это было наше производство, оно бы встало на несколько месяцев и пошли бы отрицательные отзывы на фахверк Домогацкого», – продолжает Сергей. К сожалению клиентов не заботят проблемы компании. Они платят деньги, а остальное не их головная боль.

Преимущества делегирования производства

С заводами происходит много неприятных ситуаций: рейдерские захваты, давление от различных структур, перебои с поставками сырья и с электроэнергией и многое другое. Если вы делегируете изготовление товара, ваша компания более стабильна и устойчива.

Но самое главное – это стоимость запуска и поддержания производства, которая закладывается в наценку.

Кроме того, откуда у простого предпринимателя миллиарды и кто в кризис даст кредит на запуск завода? Да и перспектива потратить 5 лет жизни на организацию и отладку процесса не кажется Сергею Домогацкому привлекательной. Именно поэтому он пришел к решению делегировать производство на уже существующие заводы, которые либо были недозагружены, либо простаивали без заказов.

«Сегодня мы сотрудничаем сразу с несколькими компаниями, каждая из которых ориентирована на выпуск различных позиций и материалов (стеклопакеты, клееный брус, сэндвич-панели и т.д.). При этом все они дублируются на случай форс-мажорных ситуаций, – отмечает Сергей Домогацкий. – К примеру, клееный брус производится на четырех заводах, но предусмотрен пятый, дополнительный, который подключают в непредвиденных обстоятельствах. Стеклопакеты для наших домов изготавливают две компании. То же самое со всеми остальными позициями материалов. На каждом производстве налажен контроль качества Ecocomplect: наши сотрудники проверяют на выходе всю готовую продукцию».

Диверсификация производства

Диверсификация, то есть распределение рисков, позволяет сделать компанию стабильной и минимизировать задержки в производстве.

«К такой модели работы мы пришли не сразу, – вспоминает Сергей Домогацкий. – Год назад стеклопакеты нам изготавливал всего один завод – ИНПРУС. На него делались все ставки. Это был не простой завод: он работал с 1994 года, остеклял многие знаковые объекты. Но в определенный момент ИНПРУС нас сильно подвел: сперва начало снижаться качество, затем завод задержал на месяц исполнение 26 заказов. Далее эти же заказы перенесли еще на месяц. В итоге прошло уже более полугода, а нам так и не выполнили данный оплаченный заказ. Мы уже выиграли один суд у этого завода, но деньги они возвращать не спешат».

В результате 26 клиентов ждали свои стеклопакеты месяцами. Некоторые из них начали писать отзывы на фахверк Домогацкого и компанию Экокомплект, возмущаясь нарушением условий договора.

«С тех пор мы диверсифицируем производство, распределяя заказы минимум на 2 завода. Кроме того, этот неприятный случай позволил сделать важный вывод: у компании должен быть стабилизационный фонд, – рассказывает Сергей Домогацкий. – Дело в том, что мы потеряли несколько миллионов рублей в виде предоплаты за стеклопакеты. Чтобы разместить повторный заказ на другом производстве, требовалось столько же денег».

Успех компании Экокомплект Сергея Домогацкого и отзывы на дома доказывают, что подобное распределение производственной нагрузки действительно дает хорошие результаты.

Систематизация бизнеса

Систематизацию бизнеса основатель компании Ecocomplect изучал на примере известной корпорации общественного питания.

«Их деятельность построена на принципе полной взаимозаменяемости сотрудников и поставщиков сырья. Благодаря этому, компания всегда остается стабильной и устойчивой. Секрет высокого качества заключается в том, что, когда у вас несколько поставщиков, каждый стремится поставлять хороший товар и вовремя, – сообщает Сергей Домогацкий. – Сотрудники так же должны быть взаимозаменяемы, то есть универсальны. Тогда, даже если настанет эпидемия гриппа и половина персонала не выйдет на работу, система устоит. Это идеальная схема масштабирования бизнеса».

Патенты на инновационные строительные материалы

Сейчас компания Экокомплект идет дальше, патентуя собственные строительные материалы – «Панели Домогацкого», «Кровля Домогацкого» и «Полы Домогацкого». Это инновационные разработки, которые, по заверению Домогацкого, изменят всю индустрию малоэтажного строительства в России.

В настоящий момент у компании Экокомплект уже имеется договоренность с двумя крупными заводами: сразу после того, как будут получены патенты, они запустят производство строительных материалов под брендом «Фахверк Домогацкого». Такого в России еще никто не делал. Скорее всего, не хватало объемов для того, чтобы крупные заводы отлаживали для компании производственные линии. Либо просто отсутствовало желание придумывать что-то свое, инновационное, или вкладывать деньги в НИОКР (исследовательские разработки).

Секрет успеха компании Домогацкого

В 2018 году компания Экокомплект выросла в 8.5 раз. В 2019 – более чем в 3 раза. Многие думают, что успех Домогацкого заключается в эстетике и дизайне производимых домов. На самом деле, причина в соотношении цена/качество. Дизайн важен, бесспорно. Но формула успеха заключается в том, чтобы сделать в 3 раза лучше и при этом в 3 раза дешевле.

По словам Сергея, ему удалось снизить цену за счет того, что три года назад, когда он только стартовал свою строительную компанию, у него уже было несколько сотен тысяч подписчиков в разных социальных сетях: «Многие из этих людей были моими клиентами, покупали книги (раньше Сергей Домогацкий был писателем, 3 его книги стали бестселлерами – ред.). Они доверяли мне, и когда я предложил купить дома нашего производства – начали их заказывать».

С одним заказом ни один завод не даст вам специальные условия. Когда Сергей только начинал, у него было уже 8 клиентов на фахверки. В итоге заводы пошли ему навстречу и дали условия крупного опта, в расчете, что в будущем заказов будет больше. Чтобы так и вышло, компания продавала изготавливаемые фахверковые дома на уровне безубыточности.

Кто-то заявлял, что «тут что-то не так», поскольку никто не продавал качественные фахверковые дома по таким низким ценам ни в России, ни за ее пределами. Ни у кого не укладывалось в голове, что можно работать «вдолгую», без прибыли.

Реакция рынка

Сергей Домогацкий с самого начала смог громко заявить о себе и обеспечить экспоненциальный рост – в то время, когда большая часть строительных компаний испытывала сложности. Экокомплект, будучи стартапом, совершил переворот на устоявшемся рынке премиальных домов с панорамным остеклением. Это не понравилось многим игрокам в данной нише.

«Сначала на нас никто не обращал внимание. Но как только компанию заметили, пошло давление: наезды, клеветнические вбросы через различных блогеров и т.д.», – рассказывает Сергей.

Но время все расставляет по местам. Сейчас компания Экокомплект Сергея Домогацкого бесспорный лидер по продаже фахверковых домов в России. Ей по сей день удается держать самую низкую цену на фахверк в РФ. Уже появляются те, кто ставят стоимость ниже, чем у Экокомплекта. Но качество материалов и комплектующих сильно отличается.