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«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций

11:29 19.02.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Во вторник, 18 февраля, «Газпром» снова вышел на рынок валютного капитала. Компания разместила 10-летние евробонды на сумму 2 миллиарда долларов со ставкой 3,25%. Это крупнейший выпуск еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся и первый с февраля прошлого года, когда концерн занял 1,25 миллиарда сроком на семь лет под 5,15%. Но с того момента и вплоть до начала этого года дальнейшая работа «Газпрома» на рынке внешних заимствований была заблокирована украинским «Нафтогазом», пишут «Ведомости».

«Это самое крупное размещение еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самое крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года», — заявил он. Шулаков также добавил, что российская компания впервые разместила евробонды ниже своей вторичной кривой на 8 базисных пунктов.

По итогам размещения спрос инвесторов превысил отметку в 5,6 миллиарда долларов. Крупнейшую долю приобрели вкладчики из Соединенных Штатов — свыше 30% размещения. За ними следуют инвесторы из Великобритании, континентальной Европы и Азии. На их долю пришлось по 10-11, 17 и 15% размещения соответственно. Меньшую часть евробондов «Газпрома» выкупили вкладчики из России. Они приобрели чуть больше 20% размещения.

Известно, что в начале февраля «Газпром» погасил еврооблигации на сумму 800 миллионов долларов. Их выпуск был размещен в январе 2013 года на семь лет. Ставка купона — 3,85% годовых. Тогда организаторами сделки стали Газпромбанк, «Метрополь», JP Morgan и BNP Paribas, а эмитентом — SPV-компания Gaz Capital S. A.

Темы: Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго, Газпром
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Комментарии читателей
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19.02.2020, 20:36
Гость: таки-да

"То есть, Миллер продает газ в убыток гос-компании...То есть, если бы газ вообще не продавать, РФ бы была на 50 млрд. долларов богаче..."-дык ,это ..сувенирная ,рыночная-хаотичная экономика "своих " завоеваний не сдает , не сравнить с какой -то "дефицитной" плановой, с дурацкой системой перевоспитания для прохиндеев и вредителей.
19.02.2020, 18:18
Гость: Кактому

"Национальное достояние" говоришь!? Когда ты последний раз свои "дивиденды" за газ получал и кто не позволит это? Вас никто и спрашивать не будет!
19.02.2020, 18:01
Гость: ага

Если недра отдана частникам и тем более зарубежным, то это предсказуемый финиш. Себе бы поп-менеджеры по справедливости платили "зарплату и премии" может и без кредитов обошлись.А так трубы во все стороны, а на "водку не стало хватать". Так грабить страну даже враги бы не смогли, партизаны бы не дали.Хозяин бы позволил продавать излишки а не все сырье подряд, не думая о будущих поколениях. Какой смысл от сильной армии и супер оружия , если страну благополучно грабят во всех сферах, народное достояние варварски вывозится, а народ нищает и достоин только бесплатного собора валежника....
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