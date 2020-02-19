«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций

11:29

Во вторник, 18 февраля, «Газпром» снова вышел на рынок валютного капитала. Компания разместила 10-летние евробонды на сумму 2 миллиарда долларов со ставкой 3,25%. Это крупнейший выпуск еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся и первый с февраля прошлого года, когда концерн занял 1,25 миллиарда сроком на семь лет под 5,15%. Но с того момента и вплоть до начала этого года дальнейшая работа «Газпрома» на рынке внешних заимствований была заблокирована украинским «Нафтогазом», пишут «Ведомости».

«Это самое крупное размещение еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самое крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года», — заявил он. Шулаков также добавил, что российская компания впервые разместила евробонды ниже своей вторичной кривой на 8 базисных пунктов.

По итогам размещения спрос инвесторов превысил отметку в 5,6 миллиарда долларов. Крупнейшую долю приобрели вкладчики из Соединенных Штатов — свыше 30% размещения. За ними следуют инвесторы из Великобритании, континентальной Европы и Азии. На их долю пришлось по 10-11, 17 и 15% размещения соответственно. Меньшую часть евробондов «Газпрома» выкупили вкладчики из России. Они приобрели чуть больше 20% размещения.

Известно, что в начале февраля «Газпром» погасил еврооблигации на сумму 800 миллионов долларов. Их выпуск был размещен в январе 2013 года на семь лет. Ставка купона — 3,85% годовых. Тогда организаторами сделки стали Газпромбанк, «Метрополь», JP Morgan и BNP Paribas, а эмитентом — SPV-компания Gaz Capital S. A.