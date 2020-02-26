Юрий Болдырев: «Сейчас у элит главная задача – протащить в качестве конституционных поправок дальнейшую узурпацию власти»

21:08

Экономист уверен, что для продавливания поправок власти пообещают все что угодно

Центробанк поправками в Конституцию могут обязать отвечать за стабильность цен, умеренные долгосрочные процентные ставки и условия для роста экономики.

© KM.RU, Алексей Белкин

Рабочая группа по изменениям в основной закон считает, что это поспособствует созданию новых рабочих мест, а создание рабочих мест может дать не только толчок экономике, но и, вероятно, уменьшить количество бедных граждан.

И главный вопрос тут даже не в том, нужны ли такие изменения – они необходимы, безусловно, главный вопрос в том, как они будут реализованы. Потому что обещали стране к 2020 году 25 млн новых высокотехнологичных рабочих мест, теперь, оказывается, нужно было просто назначить ответственного за "условия для роста экономики" – и места сами собой появятся. Не говоря уже о том, что по статье 75 Конституции РФ "защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти".

Вот только на деле оказывается, что он ее не осуществляет вовсе. И что будет с его новыми обязанностями, если их вообще примут?

О возможных изменениях рассказал экс-зампред Счетной палаты, экономист Юрий Болдырев.

– Что скажете о предложении закрепить в Конституции обязательство Банка России отвечать за условия для роста экономики? Кажется, за это многие экономисты, и вы в том числе, боролись долгие годы?

– Это безусловно верные изменения, тут даже не о чем спорить. Вы сейчас беседуете с человеком, который бился за это, начиная с 1995 года, когда я был членом Совета Федерации и когда первый выбранный СФ дважды отклонял принятый Думой закон о Центральном банке. Дважды это было, как спецоперация – я подчеркиваю. Один раз в обеденный перерыв, другой раз – по окончании рабочего дня. Оба раза – без прессы, при полупустом зале.

Но того, что сейчас предлагается, абсолютно точно недостаточно. Потому что мы живем в стране, в которой высшая власть имеет возможность полностью игнорировать то, что записано в Конституцию. А сейчас там записано, что Центральный банк обязан обеспечивать устойчивость рубля.

При этом в 2014 году, имея все инструменты, необходимые для обеспечения устойчивости рубля, в том числе золотовалютный запас, позволяющий выкупить всю денежную наличность, взяли и обвалили рубль в два раза – в интересах сырьевых олигархов и ради исполнения бюджетных обязательств вдвое обесцененными рублями.

И за это никто не понес никакой ответственности, а президент неоднократно после этого хвалил главу ЦБ – Вам Понравится. Если помните, "вам понравится" – это то, как охарактеризовал президент перед назначением будущего председателя Центробанка Набиуллину. Ее теперь называют просто "Вам Понравится".

– То есть это лишь декларации?

– Прямая запись в Конституцию, что вы отвечаете за то, чтобы потолок был белый, никак не мешает этой власти сделать потолок черным и говорить, что все хорошо.

Надо трезво понимать, сейчас у элит главная задача – протащить в качестве конституционных поправок дальнейшую узурпацию власти. Ради того, чтобы ее протащить, они готовы потрафить всем – и патриотам, что якобы суверенитет защитят, и борцам с колониальной финансовой системой, что якобы запишут правильное положение в отношении ЦБ, и простому люду дадут фантики от конфетки, что якобы будут индексировать пенсию (правда, неизвестно, какого размера и с какого возраста), и что якобы зарплата будет не меньше МРОТ (правда, опять же МРОТ издевательский).

То есть они готовы прописать сейчас все что угодно ради протаскивания содержательных норм, позволяющих узурпировать власть. Ключевые содержательные нормы – это то, что полностью уничтожаются остатки независимости суда, принципиально ограничивается доступ граждан к конституционному правосудию. Конституционный суд просто привязывается к ноге президента. Плюс, кот в мешке – Государственный совет с неопределенными полномочиями, о которых мы подумаем потом.

– И новые обязанности Центробанка – тоже только для того, чтобы оставить власть за собой?

– Ради того, чтобы протащить это. Плюс, президент уже заикнулся, что якобы это плебисцит. То есть читай – как Наполеон получил императорский статус именно на плебисците – не на референдуме, а плебисците – неслучайно термин выбран президентом именно такой.

И вот, видимо, у нас "новый Наполеон". А ради того, чтобы получить "лавры Наполеона", сейчас декларативно могут записать все, что угодно. Поэтому несмотря на то, что суть поправки верная, что бы они декларативно ни записали, поддаваться на это, соглашаться с этим еще и в принципиально антиконституционной процедуре этого странного всенародного голосования ни в коем случае нельзя.

– А эти обязанности ЦБ не пересекаются, не мешают обязанностям Минфина, Минэка?

– Если вы вдвоем взялись нести шкаф, то было бы странно, если бы вам были записаны разные полномочия. Центральный банк и Правительство – это двое несущих шкаф экономики. Они вместе должны его нести, их задачи должны быть как минимум сопряжены, непротиворечивы.

– И помогут ли эти меры создать новые рабочие места?

– Не хотел бы выглядеть клеветником, но на ваш прямой вопрос отвечу категорически – нет.

С учетом того, что абсолютное большинство прежних обещаний не выполнялись никоим образом, вместо них мы получали сюрпризы совершенно противоположного характера, ни малейших оснований верить сейчас нет. Поэтому ключевой вопрос простой – "да" узурпации власти или "нет" дальнейшей узурпации.

Все "завитушки и бубенчики", которые они развесят для того, чтобы подсластить пилюлю, а они будут говорить: "Ну как? Вы же сами за это выступали! Это же главное – и суверенитет, и Центробанк, и социальные какие-то льготы людям", – это не больше, чем мишура вокруг того, что гарантировала бы власть, и что она ничего потом выполнять не будет, и спросить за это мы с нее не сможем.