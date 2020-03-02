Что нужно знать про продвижение в Инстаграм?

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Ни для кого не секрет, что за последние годы продвигать что-либо в социальной сети Инстаграм стало довольно тяжело

Некоторые ниши настолько конкурентные, что приходится использовать только платную рекламу, рекламу у блогеров и прочие методы, которые требуют вливания финансовых бюджетов. В то же время, алгоритмы социальной сети постоянно меняются, усложняются, а потому буквально с каждым месяцем продвигаться становится еще тяжелее. Что же делать в случае, если вам все равно нужно как-то продвигать свой проект, получать клиентов и развивать свой бизнес (или себя лично, как эксперта)?

В этом случае очень выгодно пройти индивидуальное обучение инстаграм, чтобы понять, как действовать прямо сейчас, чтобы не откладывать на потом и не ждать, пока все станет еще более сложно и дорого.

Все статьи, рекомендации и советы по продвижению у различных блогеров, в пабликах нужно тщательно проверять на достоверность. Иногда статья может висеть в блоге пару лет, а потому рекомендации уже будут неактуальными, но, прочитав их, вы потратите время на реализацию затеи. Также нередки случаи, когда сервисы по продвижению теряют репутацию, стараются как можно больше зарабатывать, а потому буквально кидают маркетологов и начинающих специалистов в области SMM на деньги. Информация о том, какие сервисы реально работают и дают результат сегодня на вес золота.

Как можно монетизировать свои знания, которые вы получаете в процессе платного обучения?

Есть масса вариантов того, как вы сразу можете окупить свои вложения в актуальные и практические знания:

1. Можете брать проект в любой нише, чтобы заниматься продвижением с нуля таких проектов как: клининговые компании, монтажные и проектные мастерские, фитнес-клубы и отдельные фитнес-тренеры, диетологи и психологи, веганские кафе, дизайн студии и так далее. Все эти проекты остро нуждаются в том, чтобы кто-то запустил хорошее продвижение с нуля.

2. Можно углубиться в создание собственного информационного продукта. Например, продвижение в Инстаграм состоит из массы нюансов: и настройка таргета, и работа с лидерами мнений, технология написания продающих постов и заметок, фото на телефон и многое другое. Вы можете выбрать то, что вам ближе всего, и начать продвигать свои услуги по конкретному сегменту. Также вы можете записать свой онлайн-курс по конкретной теме и продавать его в автоматическом режиме.

3. «Выращивание» пабликов на продажу. Хотя официально Инстаграм не одобряет перепродажу аккаунтов, вы можете как минимум постараться собрать увлеченную какой-то темой аудиторию. Далее можно зарабатывать на рекламе, продавая товары и услуги релевантных брендов.

Конечно, вы также можете применить все полученные знания, чтобы стать успешным блогером, которому будут присылать товары на обзор, а также платить за рекламу живые деньги.