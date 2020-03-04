Минфин предложил нефтяникам новую схему льгот на 600 млрд рублей

12:34

Минфин пошел навстречу «Роснефти» и «Газпром нефти» в споре о льготах для Приобского месторождения в Западной Сибири.

Эти льготы ведомство оценивало в 600 млрд руб. за десять лет.

Минфин все еще считает, что вычет из НДПИ для данного месторождения можно давать только при цене на нефть выше базовой, заложенной в бюджете ($42 за баррель), но теперь готово дать не плавающий, а фиксированный вычет в 60 млрд руб. в год, сообщает РБК со ссылкой на близкие к правительству и Кремлю источники.

Ранее ведомство настаивало на привязке размера льготы для разработки Приобского месторождения к цене на нефть в виде линейной формулы. В этом случае «целевые» 60 млрд руб. в год компании могли получить только при цене нефти выше $65 за баррель. По мнению нефтяников, эта схема является «троллингом»: льгота появлялась в хорошие времена при высоких ценах и пропадала при низких.

При этом отмечается, что новая позиция Минфина все еще не устраивает «Роснефть»: компания настаивает на вычете без привязки к базовой цене нефти.

Окончательное решение по льготам должно принять правительство.

По информации источников, Минфин изменил не только позицию по льготам для Приобского месторождения, но и в целом подход к предоставлению льгот для нефтяных компаний. В частности, будет создан специальный блок, который займется отслеживанием того, как нефтяные компании выполняют условия соглашений о предоставлении льгот.