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Минфин предложил нефтяникам новую схему льгот на 600 млрд рублей

12:34 4.03.2020
Здание компании «Роснефть»
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
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Минфин пошел навстречу «Роснефти» и «Газпром нефти» в споре о льготах для Приобского месторождения в Западной Сибири.

Эти льготы ведомство оценивало в 600 млрд руб. за десять лет.

Минфин все еще считает, что вычет из НДПИ для данного месторождения можно давать только при цене на нефть выше базовой, заложенной в бюджете ($42 за баррель), но теперь готово дать не плавающий, а фиксированный вычет в 60 млрд руб. в год, сообщает РБК со ссылкой на близкие к правительству и Кремлю источники.

Ранее ведомство настаивало на привязке размера льготы для разработки Приобского месторождения к цене на нефть в виде линейной формулы. В этом случае «целевые» 60 млрд руб. в год компании могли получить только при цене нефти выше $65 за баррель. По мнению нефтяников, эта схема является «троллингом»: льгота появлялась в хорошие времена при высоких ценах и пропадала при низких.

При этом отмечается, что новая позиция Минфина все еще не устраивает «Роснефть»: компания настаивает на вычете без привязки к базовой цене нефти.

Окончательное решение по льготам должно принять правительство.

По информации источников, Минфин изменил не только позицию по льготам для Приобского месторождения, но и в целом подход к предоставлению льгот для нефтяных компаний. В частности, будет создан специальный блок, который займется отслеживанием того, как нефтяные компании выполняют условия соглашений о предоставлении льгот.

Темы: Нефтяная промышленность в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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04.03.2020, 22:41
Гость: World

5 - ти комнатную квартиру для одного (по одному человеку) а-ля Алекперова предложить вместо 3 - х клмн. Вот Вам и льгота
Им еще подовай.
Рехнулись что ли в верхушках?.
Так И парад Победы не состоится
04.03.2020, 20:35
Гость: Всех газпромов

и роснефть вместе с минфином и гаарантом - на нары.
04.03.2020, 20:15
Гость: Ник

Какие могут быть льготы нефтяникам,если их Топ-менеджеры получают миллиардные зарплаты? Да еще им возвращают НДС в миллиарды рублей если нефтепродукты они продают за границу.И при этом обдирают народ России ежегодным повышением цен на энергоносители на 5-10%,хотя вот уже 5 лет цена на нефть стабильна и не превышает 60 долларов за баррель.Когда же эти нефтяные животные насытятся?
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