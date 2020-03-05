В магазинах «маскируют» турецкие товары под российские, чтобы избежать убытков на фоне ситуации в Сирии

11:39

В результате эскалации конфликта в сирийском Идлибе в российско-турецких отношениях наступило резкое охлаждение, и это ещё мягко сказано

Россияне отказываются покупать товары из Турции из-за антироссийской пропаганды, спровоцированной обострением ситуации в Сирии.

В московских магазинах спешно меняют ценники, чтобы избежать падения спроса на товары. Сотрудники переписывают страну производителя с Турции на Россию. Так, турецкие помидоры вдруг стали «российскими».

Отказ россиян от турецких товаров очевиден. Инцидент в Сирии привел к тому, что Анкара запустила машину антироссийской пропаганды. Мало того, что туристы из России подвергаются всяческим издевательствам, угрозы стали поступать и российскому послу Алексею Ерхову.

Поэтому в ближайшее время россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Турцию, так как это может быть чревато последствиями.

