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В магазинах «маскируют» турецкие товары под российские, чтобы избежать убытков на фоне ситуации в Сирии

11:39 5.03.2020

В результате эскалации конфликта в сирийском Идлибе в российско-турецких отношениях наступило резкое охлаждение, и это ещё мягко сказано

Россияне отказываются покупать товары из Турции из-за антироссийской пропаганды, спровоцированной обострением ситуации в Сирии.

В московских магазинах спешно меняют ценники, чтобы избежать падения спроса на товары. Сотрудники переписывают страну производителя с Турции на Россию. Так, турецкие помидоры вдруг стали «российскими».

Отказ россиян от турецких товаров очевиден. Инцидент в Сирии привел к тому, что Анкара запустила машину антироссийской пропаганды. Мало того, что туристы из России подвергаются всяческим издевательствам, угрозы стали поступать и российскому послу Алексею Ерхову.

Поэтому в ближайшее время россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Турцию, так как это может быть чревато последствиями.
 

Темы: Турция, Розничная торговля и торговые сети в России
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Комментарии читателей
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05.03.2020, 12:19
Гость: retvizan

Что за глупость? Что это за россияне, отказывающиеся покупать турецкие товары? В магазинах надо наоборот, указывать, что товары турецкие, надо срочно брать, скоро не будет, будет что-то другое в два раза дороже.
05.03.2020, 12:10
Гость: Титус

Обратите внимание: покупатели из патриотических соображений стали игнорировать турецкие товары, а продавцы из меркантильных соображений стали их маскировать. Причём вполне может быть что, когда меркантильные продавцы выходят на улицу, то они превращаются в патриотичных покупателей, а когда патриотичные покупатели возвращаются в свою торговую точку, то они моментально превращаются в меркантильных продавцов. Все они граждане одной и той же страны.
05.03.2020, 12:00
Гость: ramzay

остаётся одно - месяц не покупать вообще помидоры ! думаю что не отощаем...
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